«РБ Лейпциг» — «Вольфсбург». Прогноз на матч чемпионата Германии (16.05.2021)

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сегодня, 05:43

В 33-м туре Бундеслиги «РБ Лейпциг» сыграет с «Вольфсбургом» на своем стадионе. Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Лейпциг» фаворитом этого матча. Коэффициент на победу хозяев составляет 2.25. Поставить на «Вольфсбург» можно по коэффициенту 3.35, а ничейный исход оценивается в 3.45.

Букмекеры предлагают коэффициент 1.75 на ТБ 2.5. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.15. Исход «обе команды забьют» котируется в 1.6.

Форма команд

«РБ Лейпциг» уже не поднимется выше второго места, но может опуститься ниже. Матч против «Вольфсбурга» может стать решающим в борьбе за серебряные медали Бундеслиги. На этой неделе «быки» крупно проиграли «Боруссии» Д в финале Кубка Германии (1:4), а до этого уступили ей же в чемпионате (2:3).

Идущий на 3-м месте «Вольфсбург» имеет хорошие шансы на пьедестал, опережая «Боруссию» Д и «Айнтрахт» на 2 и 3 очка соответственно. В прошлом туре «Вольфсбург» крупно обыграл «Унион» (3:0), а немного ранее уступил на своем поле «Боруссии» Д (0:2).

Информация для ставок

«РБ Лейпциг» проиграл 4 из последних 8 матчей во всех турнирах, а «Вольфсбург» уступил трижды в 8 поединках

5 из 6 последних выездных матчей «Вольфсбурга» закончились тоталом больше 2.5 мячей

«Вольфсбург» 7 матчей подряд не может обыграть «РБ Лейпциг»

Последние 5 матчей между клубами на поле «Лейпцига» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды должны ответственно подойти к матча и уделить большое внимание обороне. Предполагаем, что в этой игре не стоит ждать результативного исхода. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.15.