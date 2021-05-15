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«РБ Лейпциг» — «Вольфсбург». Прогноз на матч чемпионата Германии (16.05.2021)

сегодня, 05:43

В 33-м туре Бундеслиги «РБ Лейпциг» сыграет с «Вольфсбургом» на своем стадионе. Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.243.483.39
Лига Ставок 2.15 3.60 3.40
Мелбет 2.20 3.52 3.60
1XBET 2.20 3.52 3.60
BetBoom 2.23 3.48 3.36

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Лейпциг» фаворитом этого матча. Коэффициент на победу хозяев составляет 2.25. Поставить на «Вольфсбург» можно по коэффициенту 3.35, а ничейный исход оценивается в 3.45.

Букмекеры предлагают коэффициент 1.75 на ТБ 2.5. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.15. Исход «обе команды забьют» котируется в 1.6.

Форма команд

«РБ Лейпциг» уже не поднимется выше второго места, но может опуститься ниже. Матч против «Вольфсбурга» может стать решающим в борьбе за серебряные медали Бундеслиги. На этой неделе «быки» крупно проиграли «Боруссии» Д в финале Кубка Германии (1:4), а до этого уступили ей же в чемпионате (2:3).

Идущий на 3-м месте «Вольфсбург» имеет хорошие шансы на пьедестал, опережая «Боруссию» Д и «Айнтрахт» на 2 и 3 очка соответственно. В прошлом туре «Вольфсбург» крупно обыграл «Унион» (3:0), а немного ранее уступил на своем поле «Боруссии» Д (0:2).

Информация для ставок

  • «РБ Лейпциг» проиграл 4 из последних 8 матчей во всех турнирах, а «Вольфсбург» уступил трижды в 8 поединках
  • 5 из 6 последних выездных матчей «Вольфсбурга» закончились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Вольфсбург» 7 матчей подряд не может обыграть «РБ Лейпциг»
  • Последние 5 матчей между клубами на поле «Лейпцига» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды должны ответственно подойти к матча и уделить большое внимание обороне. Предполагаем, что в этой игре не стоит ждать результативного исхода. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.15.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.17 1.76 1.70 2.27
Лига Ставок 2.11 1.73 1.68 2.21
Мелбет 2.19 1.79
1XBET 2.19 1.79
BetBoom 3.41 1.34 2.13 1.76 1.68 2.25
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STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:03
ОЗ должно пройти
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