«Реал» — «Атлетик»: прогноз на матч Суперкубка Испании (14.01.2021)

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14 января 2021, 10:36

«Реал» и «Атлетик» сыграют 14 января в рамках 1/2 финала Суперкубка Испании. Прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч вы найдёте в нашей статье.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча, который состоится на нейтральном поле в городе Малага, букмекеры считают хозяев. БК Бетсити предлагает сделать ставки на победу «Реала» за коэффициент 1.73. Заключить пари на то, что выездную победу оформит «Атлетик», можно за 5.4, а ничья котируется в 3.94.

В этом сезоне в матчах этих команд нечасто можно увидеть зрелищный футбол. Поэтому БК предлагает сделать прогноз на тотал матча меньше 3,5 голов с коэффициентом 1.35, больше – 3.26.

Форма команд

«Реал» в последнем туре Ла Лиги сыграл вничью с «Осасуной» (0:0), теперь клуб занимает второе место в чемпионате, набрав при этом 37 очков в 18 турах. После плохого старта команда Зинедина Зидана наконец-то нащупала уверенную игру.

«Атлетик» с 21 очком находится на 12-й строчке в турнирной таблице. В последнем туре баски проиграли каталонской «Барселоне» (2:3).

Информация для ставок

• «Реал» Мадрид не проигрывает уже 9 матчей подряд

• 17 матчей подряд «Атлетик» не может выиграть у «Реала» на выезде

Прогноз

«Реал» сейчас набрал хороший ход. Команда явно настроена лишь на победу и на выход в финал Суперкубка. «Атлетик» не та команда, которая способна остановить Зидана и его команду. Ожидаем, что в этом матче обойдется без сюрпризов, так как класс команд заметно разнится. Играем чистую победу формальных хозяев.

Предлагаем ставку на победу «Реала» с коэффициентом 1.73 на БК Фонбет.