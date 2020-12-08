«Зальцбург» — «Атлетико»: прогноз на матч Лиги чемпионов (09.12.2020)

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вчера, 09:37

«Зальцбург» и «Атлетико» 9 декабря сыграют в заключительном туре групповой стадии Лиги Чемпионов. Представляем прогноз и обзор ставок букмекерских контор на предстоящий матч.

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Фонбет выставила на этот матч такие коэффициенты: за победу «Зальцбурга» предложен коэффициент 3.34, а победа «Атлетико» в Австрии идет за 2.23. Заключить пари на то, что соперники сыграют вничью, БК предлагает с котировкой 3.70.

По мнению аналитиков букмекера, команды сыграют результативно в атаке, на двоих забьют по меньшей мере три гола. Ставки на ТБ (2,5) принимаются за 1.66. Сыграть в пользу ТМ(2,5) можно за 2.10.

Форма команд

«Зальцбург» в прошлом туре ЛЧ переиграл в гостях «Локомотив». Таким образом, австрийский чемпион сохранил шансы на выход в 1/8 финала. Для этого нужно побеждать прямого конкурента в предстоящем матче. В австрийской Бундеслиге «быки» потерпели второе поражение в сезоне, когда с минимальным счетом уступили в гостях «Адмире» (0:1).

«Атлетико» идет вторым в квартете A, имея шесть очков в активе. Команда Диего Симеона дважды кряду сыграла вничью с «Локомотивом» (1:1 и 0:0), после чего не смогла обыграть дома «Баварию» (1:1). Чтобы пройти в раунд плей-офф Лиги чемпионов, «матрасникам» нужно не проиграть в Австрии. В чемпионате Испании «Атлетико» отметился домашней победой над «Вальядолидом» (2:0).

Информация для ставок

• «Зальцбург» проиграл два последних матча на своем стадионе с общим счетом 3:9

• «Атлетико» проиграл только один из пяти прошлых гостевых поединков во всех турнирах

• В трех из четырех прошлых матчей «Зальцбурга» сыграла ставка на ТБ (2,5)

• В первом матче между командами «Атлетико» победил со счетом 3:2

Прогноз

Исход предстоящего матча может решить опыт выступлений в еврокубках, который явно убедительней у гостей. У команды Диего Симеоне отлично действует линия обороны, которая редко пропускает больше двух мячей.

Учитывая это, «Зальцбургу» будет невероятно сложно добиться необходимого результата. Предлагаем ставку на победу «Атлетико» с нулевой форой, за которую БК Фонбет дает коэффициент 1.65.