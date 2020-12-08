«Зальцбург» — «Атлетико»: прогноз на матч Лиги чемпионов (09.12.2020)

«Зальцбург» и «Атлетико» 9 декабря сыграют в заключительном туре групповой стадии Лиги Чемпионов. Представляем прогноз и обзор ставок букмекерских контор на предстоящий матч.
Ставки букмекеров
Букмекерская компания Фонбет выставила на этот матч такие коэффициенты: за победу «Зальцбурга» предложен коэффициент 3.34, а победа «Атлетико» в Австрии идет за 2.23. Заключить пари на то, что соперники сыграют вничью, БК предлагает с котировкой 3.70.
По мнению аналитиков букмекера, команды сыграют результативно в атаке, на двоих забьют по меньшей мере три гола. Ставки на ТБ(2,5) принимаются за 1.66. Сыграть в пользу ТМ(2,5) можно за 2.10.
Форма команд
«Зальцбург» в прошлом туре ЛЧ переиграл в гостях «Локомотив». Таким образом, австрийский чемпион сохранил шансы на выход в 1/8 финала. Для этого нужно побеждать прямого конкурента в предстоящем матче. В австрийской Бундеслиге «быки» потерпели второе поражение в сезоне, когда с минимальным счетом уступили в гостях «Адмире» (0:1).
«Атлетико» идет вторым в квартете A, имея шесть очков в активе. Команда Диего Симеона дважды кряду сыграла вничью с «Локомотивом» (1:1 и 0:0), после чего не смогла обыграть дома «Баварию» (1:1). Чтобы пройти в раунд плей-офф Лиги чемпионов, «матрасникам» нужно не проиграть в Австрии. В чемпионате Испании «Атлетико» отметился домашней победой над «Вальядолидом» (2:0).
Информация для ставок
• «Зальцбург» проиграл два последних матча на своем стадионе с общим счетом 3:9
• «Атлетико» проиграл только один из пяти прошлых гостевых поединков во всех турнирах
• В трех из четырех прошлых матчей «Зальцбурга» сыграла ставка на ТБ(2,5)
• В первом матче между командами «Атлетико» победил со счетом 3:2
Прогноз
Исход предстоящего матча может решить опыт выступлений в еврокубках, который явно убедительней у гостей. У команды Диего Симеоне отлично действует линия обороны, которая редко пропускает больше двух мячей.
Учитывая это, «Зальцбургу» будет невероятно сложно добиться необходимого результата. Предлагаем ставку на победу «Атлетико» с нулевой форой, за которую БК Фонбет дает коэффициент 1.65.