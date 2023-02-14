«Зальцбург» — «Рома». Прогноз на матч Лиги Европы (16.02.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры минимальным фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «Ромы» составляет 2.55. Поставить на «Зальцбург» можно по 2.8, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.3.
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16 февраля 2023, 20:45
четверг
Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.05. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.77. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.83.
Форма команд
«Зальцбург» осенью играл в группе Лиги Чемпионов и по ее итогам вышел в плей-офф Лиги Европы, где ему достался очень непростой соперник и победитель Лиги Конференций в прошлом году. Команда уверенно лидирует в чемпионате Австрии с 42 баллами и опережает ближайшего соперника на шесть баллов, поэтому может сконцентрироваться на игре Лиги Европы. Два последних поединка «Зальцбург» выиграл у «Аустрии Люстенау» (4:0), а ранее в товарищеской встрече уступил клубу «ГраЦер» (3:4).
«Рома» провела серию неудачных матчей во внутренних турнирах, но к матчу Лиги Европы готовится с большой ответственностью. Подопечные Жозе Моуриньо попытаются как можно лучше выступить в этом турнире, поэтому в первой выездной встрече им очень важно не проиграть. В чемпионате Италии римляне занимают четвертое место с 41 пунктом. В прошлой игре «Рома» сыграла вничью с «Лечче» (1:1), а ранее обыграла на своем поле «Эмполи» (2:0).
Информация для ставок
- «Зальцбург» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах
- Десять последних матчей «Ромы» завершились тоталом меньше 3.5 мячей
- «Рома» проиграла два последних матча из десяти последних во всех турнирах
Прогноз
Обе команды умеют атаковать и играют в открытый футбол. Исходя из статистики, предполагаем, что матч будет результативным и интересным для болельщиков. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.05.