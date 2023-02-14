«Зальцбург» — «Рома». Прогноз на матч Лиги Европы (16.02.2023)

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сегодня, 11:58

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры минимальным фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «Ромы» составляет 2.55. Поставить на «Зальцбург» можно по 2.8, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.3.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.05. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.77. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.83.

Форма команд

«Зальцбург» осенью играл в группе Лиги Чемпионов и по ее итогам вышел в плей-офф Лиги Европы, где ему достался очень непростой соперник и победитель Лиги Конференций в прошлом году. Команда уверенно лидирует в чемпионате Австрии с 42 баллами и опережает ближайшего соперника на шесть баллов, поэтому может сконцентрироваться на игре Лиги Европы. Два последних поединка «Зальцбург» выиграл у «Аустрии Люстенау» (4:0), а ранее в товарищеской встрече уступил клубу «ГраЦер» (3:4).

«Рома» провела серию неудачных матчей во внутренних турнирах, но к матчу Лиги Европы готовится с большой ответственностью. Подопечные Жозе Моуриньо попытаются как можно лучше выступить в этом турнире, поэтому в первой выездной встрече им очень важно не проиграть. В чемпионате Италии римляне занимают четвертое место с 41 пунктом. В прошлой игре «Рома» сыграла вничью с «Лечче» (1:1), а ранее обыграла на своем поле «Эмполи» (2:0).

Информация для ставок

«Зальцбург» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах

Десять последних матчей «Ромы» завершились тоталом меньше 3.5 мячей

«Рома» проиграла два последних матча из десяти последних во всех турнирах

Прогноз

Обе команды умеют атаковать и играют в открытый футбол. Исходя из статистики, предполагаем, что матч будет результативным и интересным для болельщиков. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.05.