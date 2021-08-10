«Рединг» — «Суонси».  Прогноз на матч Кубка Английской Лиги (10.08.2021)

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10 августа 2021, 11:41

10 августа 2021 года «Рединг» сыграет против «Суонси» в рамках Кубка Английской Лиги. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Рединг». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.35. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.35, а на победу «Суонси» по 2.80.

Форма команд

«Рединг» находится в ужасной форме. Клуб плохо выглядел в товарищеских поединках. «Рединг» не может похвастаться хорошей атакой, а уровень защиты этого клуба и вовсе похож на тот, что показывают в четвертых лигах Англии. Команда совершенно не умеет защищаться. В каждом матче «Рединг» пропускает как минимум один гол. Это печальная статистика, особенно перед поединком против «Суонси», который неплох в атаке.

«Суонси» также проявил себя не лучшим образом в товарищеских поединках. Клуб часто проигрывал. Однако у «Суонси» гораздо лучше атака. Уровень защиты примерно такой же, как и у оппонента, но «Суонси» способен компенсировать пропущенные голы забитыми, учитывая, что недавно был подписан форвард ПСВ .

Информация для ставок

● «Суонси» забил шесть голов в последних пяти матчах

● «Рединг» не побеждает четыре игры кряду

● «Суонси» выиграл два матча из последних пяти

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — обе команды забьют по коэффициенту 1.75.