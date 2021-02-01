«Реджина» — «Салернитана»: прогноз на матч Серии B (01.02.2021)

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вчера, 09:29

20-й тур второй по силе лиги Италии подарит нам противостояние двух интересных команд, где «Реджина» принимает «Салернитану».

Ставки букмекеров

Преимущество букмекеры отдают хозяевам с коэффициентом 2.17. Победа «Салернитаны» будет стоить 3.75, ничью можно поставить за 3.1. Коэффициент на ставку «обе забьют» составил 1.82.

Вероятность низового матча составляет 1.82 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд ( ТБ 2.5) оценивается в 2.12.

Форма команд

«Салернитана» занимает третье место в таблице и находится в группе команд с приблизительно равным количеством очков. В отрыв на 7 очков ушел только «Эмполи». Команда неуверенно проводит последние матчи. До победы в последнем туре над «Пескарой» (2:0) команда трижды проиграла с общей разницей мячей (0:10). Сможет ли клуб удержаться на высокой позиции, покажет только время.

«Реджина» достаточно плотно осела внизу таблицы и занимает 16-е место. В активе команды всего 4 победы в 19 поединках. Если клуб перестанет добывать очки, ему грозит падение в классе еще ниже. Последними матчами «Реджины» стали ничья с «Фрозиноне» (1:1) и домашнее поражение от «Лечче» (0:1).

Информация для ставок

• Пять из шести последних матчей «Реджины» закончились исходом ТМ 2.5

• «Реджина» только в одном домашнем матче из восьми сумела забить больше одного мяча

• «Салернитана» мало забивает на выезде (4 гола в 8 матчах)

Прогноз

Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы и не отличаются большим количеством забитых мячей. Можно предположить, что велика вероятность тотала меньше 2.5 мячей. Предлагаем сделать такую ставку в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.82.