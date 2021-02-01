«Реджина» — «Салернитана»: прогноз на матч Серии B (01.02.2021)

20-й тур второй по силе лиги Италии подарит нам противостояние двух интересных команд, где «Реджина» принимает «Салернитану».
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0 : 0
завершен
вчера, 23:00
Ставки букмекеров
Преимущество букмекеры отдают хозяевам с коэффициентом 2.17. Победа «Салернитаны» будет стоить 3.75, ничью можно поставить за 3.1. Коэффициент на ставку «обе забьют» составил 1.82.
Вероятность низового матча составляет 1.82 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд (ТБ 2.5) оценивается в 2.12.
Форма команд
«Салернитана» занимает третье место в таблице и находится в группе команд с приблизительно равным количеством очков. В отрыв на 7 очков ушел только «Эмполи». Команда неуверенно проводит последние матчи. До победы в последнем туре над «Пескарой» (2:0) команда трижды проиграла с общей разницей мячей (0:10). Сможет ли клуб удержаться на высокой позиции, покажет только время.
«Реджина» достаточно плотно осела внизу таблицы и занимает 16-е место. В активе команды всего 4 победы в 19 поединках. Если клуб перестанет добывать очки, ему грозит падение в классе еще ниже. Последними матчами «Реджины» стали ничья с «Фрозиноне» (1:1) и домашнее поражение от «Лечче» (0:1).
Информация для ставок
• Пять из шести последних матчей «Реджины» закончились исходом ТМ 2.5
• «Реджина» только в одном домашнем матче из восьми сумела забить больше одного мяча
• «Салернитана» мало забивает на выезде (4 гола в 8 матчах)
Прогноз
Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы и не отличаются большим количеством забитых мячей. Можно предположить, что велика вероятность тотала меньше 2.5 мячей. Предлагаем сделать такую ставку в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.82.