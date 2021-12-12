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«Ренн» — «Ницца». Прогноз на матч Лиги 1 (12.12.2021)

сегодня, 11:23

В рамках 18-го тура чемпионата Франции «Ренн» на домашней арене «Роазон Парк» сыграет против «Ниццы». Предлагаем анализ ставок букмекеров и прогноз на матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.933.754.19
Фонбет 1.90 3.70 3.90
Мелбет 1.87 3.82 4.54
1XBET 1.91 3.78 4.38
BetBoom 1.83 3.67 4.66

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что победу в предстоящей встрече добудут хозяева поля. Ставки на успех «Ренна» в линии БК Бетсити доступны по коэффициенту 1.89. На ничью можно поставить по котировке 3.65, а победа «Ниццы» оценивается в 3.14.

Если рассматривать линию голов, то здесь эксперты отдают предпочтение результативному исходу противостояния. Ставки на ТБ(2,5) мячей можно сыграть по котировке 1.80, ТМ(2,5) – 2.00.

Форма команд

К очередному туру чемпионата Франции «Ренн» подходит на втором месте в общем зачете. По ходу проведения турнира команда взяла девять побед и четыре ничьих, потерпев четыре поражения.

При этом «Ренн» одерживал победы в четырех из прошлых пяти матчей лиги, уступив в данной серии только «Лиллю» (1:2) на домашней арене, а на минувших выходных команда разгромила в гостях «Сент-Этьен» (5:0).

«Ницца» заметно сбавила обороты и откатилась на четвертое место в общем зачете. В активе команды лишь одна победа в пяти прошлых турах лиги, которую она взяла в гостевом противостоянии с «Клермоном» (1:2).

В минувшем туре чемпионата «Ницца» ничего не смогла противопоставить на домашней арене «Страсбуру» (0:3). Это поражение стало для «орлов» пятым в сезоне и третьим за пять последних туров.

Информация для ставок

  • «Ницца» не забивала голы в 3 прошлых турах чемпионата
  • «Ренн» забивал минимум 2 гола в 5 из последних 6 матчей лиги
  • «Ренн» не проигрывал в 10 из последних 11 матчей чемпионата

Прогноз

«Ренн» пребывает в превосходной форме, чего не скажешь про «Ниццу», у которой наступил кризис. Поэтому рекомендуем ставку на победу хозяев поля по коэффициенту 1.89 в букмекерской конторе Бетсити.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.96 1.44 1.99 1.92 1.55 2.59
Мелбет 1.91 2.03
1XBET 1.90 2.04
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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 12:54
Победа команды "Ренн" в этом матче. Удачи
abdjyxed9hj2
abdjyxed9hj2
сегодня в 12:44
Футбольный клуб «Ренн» одержит победу.
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