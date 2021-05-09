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«Ренн» — ПСЖ. Прогноз на матч Лиги 1 (09.05.2021)

вчера, 12:53

В матче очередного тура чемпионата Франции встретятся «Ренн» и ПСЖ. В нашем анонсе вы найдете прогноз и обзор линии букмекеров на поединок, который состоится 9 мая.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Поставить на победу ПСЖ в этом матче букмекерская компания Фонбет предлагает по коэффициенту 1.65. Вероятность победы «Ренна» оценивается 5.55, а ничья идет за 4.34.

Также линия, которую предложил букмекер, свидетельствует в пользу результативного исхода в этой встрече. Ставки ТБ(2,5) можно сыграть за 1.76, ТМ(2,5) – 2.20.

Форма команд

В прошлой игре чемпионата Франции «Ренн» неожиданно проиграл в гостях «Бордо» (0:1). Это поражение стало для команды 11-м в текущем розыгрыше Лиги 1.

До вышеупомянутой осечки «Ренн» одержал три виктории подряд. В данной серии «красно-черные» оказались сильней «Дижона» (5:1), «Анже» (3:0) и «Нанта» (1:0). В таблице Лиги 1 команда занимает седьмую строчку, отставая от ТОП-5 на два балла.

ПСЖ завершил выступления в Лиге чемпионов, дважды проиграв «Манчестер Сити» — 1:2 дома и 0:2 в гостях. Теперь парижский гранд вынужден отстаивать статус чемпиона в Лиге 1, где за три тура до конца он отстает от «Лилля» на четыре очка при одной игре в запасе.

Последний матч в чемпионате Франции команда Маурисио Почеттино выиграла, обыграв на своем поле «Ланс» (2:1).

Информация для ставок

  • ПСЖ выиграл 6 прошлых гостевых матчей в Лиге 1
  • В 7 последних очных встречах команд на поле «Ренна» сыграла ставка ТБ(2,5)
  • ПСЖ забивал минимум 3 гола в 3 последних гостевых поединках чемпионата Франции

Прогноз

Вылет из Лиги чемпионов обязует ПСЖ выложиться по максимуму в оставшихся матчах чемпионата Франции. Несмотря на солидность «Ренна», хозяева заметно уступают в классе гостям, которые мотивированы набирать три очка. Ставим на победу ПСЖ по коэффициенту 1.65 в БК Фонбет.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Герта» — «Арминия».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.19 1.69 1.70 2.17
Лига Ставок 2.24 1.66 1.76 2.07
Мелбет 2.50 1.56
1XBET 3.44 1.30 2.28 1.70 1.73 2.08
BetBoom 3.59 1.29 2.24 1.66 1.74 2.11
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