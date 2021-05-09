«Ренн» — ПСЖ. Прогноз на матч Лиги 1 (09.05.2021)

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вчера, 12:53

В матче очередного тура чемпионата Франции встретятся «Ренн» и ПСЖ . В нашем анонсе вы найдете прогноз и обзор линии букмекеров на поединок, который состоится 9 мая.

Ставки букмекеров

Поставить на победу ПСЖ в этом матче букмекерская компания Фонбет предлагает по коэффициенту 1.65. Вероятность победы «Ренна» оценивается 5.55, а ничья идет за 4.34.

Также линия, которую предложил букмекер, свидетельствует в пользу результативного исхода в этой встрече. Ставки ТБ (2,5) можно сыграть за 1.76, ТМ(2,5) – 2.20.

Форма команд

В прошлой игре чемпионата Франции «Ренн» неожиданно проиграл в гостях «Бордо» (0:1). Это поражение стало для команды 11-м в текущем розыгрыше Лиги 1.

До вышеупомянутой осечки «Ренн» одержал три виктории подряд. В данной серии «красно-черные» оказались сильней «Дижона» (5:1), «Анже» (3:0) и «Нанта» (1:0). В таблице Лиги 1 команда занимает седьмую строчку, отставая от ТОП-5 на два балла.

ПСЖ завершил выступления в Лиге чемпионов, дважды проиграв «Манчестер Сити» — 1:2 дома и 0:2 в гостях. Теперь парижский гранд вынужден отстаивать статус чемпиона в Лиге 1, где за три тура до конца он отстает от «Лилля» на четыре очка при одной игре в запасе.

Последний матч в чемпионате Франции команда Маурисио Почеттино выиграла, обыграв на своем поле «Ланс» (2:1).

Информация для ставок

ПСЖ выиграл 6 прошлых гостевых матчей в Лиге 1

выиграл 6 прошлых гостевых матчей в Лиге 1 В 7 последних очных встречах команд на поле «Ренна» сыграла ставка ТБ (2,5)

(2,5) ПСЖ забивал минимум 3 гола в 3 последних гостевых поединках чемпионата Франции

Прогноз

Вылет из Лиги чемпионов обязует ПСЖ выложиться по максимуму в оставшихся матчах чемпионата Франции. Несмотря на солидность «Ренна», хозяева заметно уступают в классе гостям, которые мотивированы набирать три очка. Ставим на победу ПСЖ по коэффициенту 1.65 в БК Фонбет.

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