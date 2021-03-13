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«Ренн» — «Страсбур»: прогноз на матч французского чемпионата (14.03.2021)

вчера, 14:27

«Ренн» сыграет против «Страсбура» в рамках 29-го тура французской Лиги 1. Поединок состоится 14 марта 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.5) Тб(2.5)
Мелбет 1.69 2.37
Лига ставок 1.64 2.26
BetBoom 1.65 2.31

Ставки букмекеров

Актуальная ставка на этот поединок — победа «Ренна» с котировкой 2.15. Также можно поставить на ничейный исход с коэффициентом 3.30. Еще одна ставка на этот матч — победа «Страсбура» с коэффициентом 3.55.

Форма команд

«Ренн» расположился на десятой строчке в турнирной таблице. В нынешнем сезоне у клуба 38 пунктов. Команда выиграла десять матчей, восемь раз играла вничью и проиграла в десяти поединках. Клуб забил 33 мяча и пропустил 32 гола. В последних матчах у «Ренна» ужасная игровая форма, клуб регулярно теряет очки и никак не может победить.

«Страсбур» расположился на 14-й строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 33 пункта. В активе у этой команды девять побед, шесть ничьих и 13 поражений. «Страсбур» забил 36 голов и пропустил 41 мяч. В последних поединках у клуба практически нет никаких проблем, он регулярно набирает очки, именно поэтому «Ренну» будет очень сложно.

Информация для ставок

● «Страсбур» проиграл всего один матч из последних пяти
● «Ренн» проиграл все последние пять матчей в Лиге 1
● «Страсбур» забил всего четыре мяча в последних пяти играх

Прогноз

В этом поединке можно поставить на то, что тотал голов будет меньше 2.5 с коэффициентом 1.62. Еще одна ставка — первый гол забьет «Ренн» с коэффициентом 1.70.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Болонья» — «Сампдория».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.5) Тб(2.5)
Мелбет 1.69 2.37
Лига ставок 1.64 2.26
BetBoom 1.65 2.31
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izrafel
izrafel
вчера в 16:17
Хозяева могут урвать очки...
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