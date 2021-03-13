«Ренн» — «Страсбур»: прогноз на матч французского чемпионата (14.03.2021)

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вчера, 14:27

«Ренн» сыграет против «Страсбура» в рамках 29-го тура французской Лиги 1. Поединок состоится 14 марта 2021 года.

Ставки букмекеров

Актуальная ставка на этот поединок — победа «Ренна» с котировкой 2.15. Также можно поставить на ничейный исход с коэффициентом 3.30. Еще одна ставка на этот матч — победа «Страсбура» с коэффициентом 3.55.

Форма команд

«Ренн» расположился на десятой строчке в турнирной таблице. В нынешнем сезоне у клуба 38 пунктов. Команда выиграла десять матчей, восемь раз играла вничью и проиграла в десяти поединках. Клуб забил 33 мяча и пропустил 32 гола. В последних матчах у «Ренна» ужасная игровая форма, клуб регулярно теряет очки и никак не может победить.

«Страсбур» расположился на 14-й строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 33 пункта. В активе у этой команды девять побед, шесть ничьих и 13 поражений. «Страсбур» забил 36 голов и пропустил 41 мяч. В последних поединках у клуба практически нет никаких проблем, он регулярно набирает очки, именно поэтому «Ренну» будет очень сложно.

Информация для ставок

● «Страсбур» проиграл всего один матч из последних пяти

● «Ренн» проиграл все последние пять матчей в Лиге 1

● «Страсбур» забил всего четыре мяча в последних пяти играх

Прогноз

В этом поединке можно поставить на то, что тотал голов будет меньше 2.5 с коэффициентом 1.62. Еще одна ставка — первый гол забьет «Ренн» с коэффициентом 1.70.

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