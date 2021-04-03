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«Реймс» — «Ренн». Прогноз на матч Лиги 1 (04.04.21)

вчера, 23:28

«Реймс» и «Ренн» проведут очную встречу в рамках 31-го тура чемпионата Франции. Представляем прогноз и обзор предложений букмекеров на матч, который состоится 4 апреля 2021 года.

Франция. Лига 1 2020/2021
Реймс
Ренн
2 : 2
завершен
сегодня, 16:00
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.803.192.25
Лига Ставок 3.70 3.10 2.23
Мелбет 4.22 3.30 2.03
BetBoom 3.76 3.17 2.14

Ставки букмекеров

Сыграть ставку на победу «Ренна» в предстоящей игре букмекерская контора Бетсити предлагает по коэффициенту 2.20. Гости идут умеренным фаворитом матча. Шансы «Реймса» взять викторию оцениваются по коэффициенту 3.72, а ничья доступна по коэффициенту 3.42.

Также букмекеры отдают предпочтение тому, что матч получится низовым. Ставки на тотал меньше (2,5) голов принимаются по коэффициенту 1.67, больше – 2.37.

Форма команд

Серия из шести матчей без поражений позволила «Реймсу» подняться на 12-е место турнирной таблицы. От зоны вылета команда дистанцировалась на девять очков, что дает ей возможность спокойно доиграть сезон без глобальных задач.

В прошлом туре Лиги 1 «Реймс» одержал минимальную победу в гостях над «Дижоном» (1:0), которая стала для команды девятой в текущем розыгрыше Лиги 1. Еще в одиннадцати матчах «красно-белые» делили очки со своими соперниками и 10 раз проиграли.

«Ренн» взял две победы подряд в чемпионате Франции. «Красно-черные» прервали серию из шести поражений кряду, пять из которых они потерпели в Лиге 1. В турнирной таблице команда базируется на седьмом месте с отрывом от Топ-5 в четыре зачетных пункта.

Интересные факты

  • «Реймс» сыграл вничью в четырёх прошлых матчах на своем поле
  • В 9 из 10 матчей «Реймса» в Лиге 1 сыграла ставка на ТМ(2.5)
  • «Реймс» не проигрывал в 9 из 10 последних домашних встреч против «Ренна»

Прогноз на матч

В прошлых турах чемпионата «Реймс» и «Ренн» отлично себя проявили. В очных встречах перевес на стороне хозяев поля, но гости идут фаворитом в предстоящей встрече. Здесь сложно выделить лидера, поэтому лучше сыграть ставку на тотал меньше (2,5) по коэффициенту 1.67, которая часто заходит в очных встречах соперников.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.10 1.83 1.60 2.48
Лига Ставок 2.13 1.72 1.61 2.33
Мелбет 1.70 2.21
BetBoom 2.07 1.77 1.59 2.38 1.29 3.59
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