«Реймс» — «Ренн». Прогноз на матч Лиги 1 (04.04.21)

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вчера, 23:28

«Реймс» и «Ренн» проведут очную встречу в рамках 31-го тура чемпионата Франции. Представляем прогноз и обзор предложений букмекеров на матч, который состоится 4 апреля 2021 года.

Ставки букмекеров

Сыграть ставку на победу «Ренна» в предстоящей игре букмекерская контора Бетсити предлагает по коэффициенту 2.20. Гости идут умеренным фаворитом матча. Шансы «Реймса» взять викторию оцениваются по коэффициенту 3.72, а ничья доступна по коэффициенту 3.42.

Также букмекеры отдают предпочтение тому, что матч получится низовым. Ставки на тотал меньше (2,5) голов принимаются по коэффициенту 1.67, больше – 2.37.

Форма команд

Серия из шести матчей без поражений позволила «Реймсу» подняться на 12-е место турнирной таблицы. От зоны вылета команда дистанцировалась на девять очков, что дает ей возможность спокойно доиграть сезон без глобальных задач.

В прошлом туре Лиги 1 «Реймс» одержал минимальную победу в гостях над «Дижоном» (1:0), которая стала для команды девятой в текущем розыгрыше Лиги 1. Еще в одиннадцати матчах «красно-белые» делили очки со своими соперниками и 10 раз проиграли.

«Ренн» взял две победы подряд в чемпионате Франции. «Красно-черные» прервали серию из шести поражений кряду, пять из которых они потерпели в Лиге 1. В турнирной таблице команда базируется на седьмом месте с отрывом от Топ-5 в четыре зачетных пункта.

Интересные факты

«Реймс» сыграл вничью в четырёх прошлых матчах на своем поле

В 9 из 10 матчей «Реймса» в Лиге 1 сыграла ставка на ТМ(2.5)

«Реймс» не проигрывал в 9 из 10 последних домашних встреч против «Ренна»

Прогноз на матч

В прошлых турах чемпионата «Реймс» и «Ренн» отлично себя проявили. В очных встречах перевес на стороне хозяев поля, но гости идут фаворитом в предстоящей встрече. Здесь сложно выделить лидера, поэтому лучше сыграть ставку на тотал меньше (2,5) по коэффициенту 1.67, которая часто заходит в очных встречах соперников.