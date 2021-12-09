«Реймс» — «Сент-Этьен». Прогноз на матч Лиги 1 (11.12.2021)

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сегодня, 15:59

«Реймс» и «Сент-Этьен» проведут очную встречу в рамках 18-го тура чемпионата Франции. Вашему вниманию анализ ставок букмекеров и прогноз на матч.

Ставки букмекеров

Эксперты считают «Реймс» фаворитом грядущего противостояния. Ставки на победу хозяев поля букмекерская контора Бетсити принимает по коэффициенту 2.16, заключить пари на ничью можно за 3.36, а победа «Сент-Этьена» идет в линии по котировке 3.60.

Аналитики также убеждены, что команды установят лимит на забитые голы. Исход ТМ(2,5) мячей доступен по котировке 1.66, ТБ (2,5) – 2.36.

Форма команд

«Реймс» смог одержать две победы в пяти прошлых турах чемпионата Франции. Команда смогла набрать шесть очков по итогам противостояний с «Клермоном» (1:0) и «Лионом» (2:1), а на минувших выходных она потерпела шестое поражение в сезоне, уступив на домашней арене «Анже» (1:2).

У «Сент-Этьена» дела идут плохо в этом сезоне. Домашнее поражение от «Ренна» в прошлом туре (0:5) отправило в отставку Клода Пюэля. Прежде «зелено-белые» уступили в очных встречах ПСЖ (1:3) и «Бресту» (0:1). На данный момент «Сент-Этьен» замыкает турнирную таблицу лиги, набрав за 17 туров всего 12 очков.

Информация для ставок

«Сент-Этьен» не побеждал в 17 из последних 19 матчей чемпионата Франции

В 3 последних гостевых поединках «Сент-Этьена» в лиге прошла ставка ТБ (2,5)

(2,5) «Реймс» выиграл 2 предыдущих поединка против «Сент-Этьена» на домашней арене

Прогноз

В этом матче стоит отталкиваться от ставок в пользу гостей. «Реймс» дважды кряду обыграл дома «Сент-Этьен», который сейчас находится в глубоком кризисе. Поэтому, рекомендуем ставку на победу хозяев с форой (0), которая в линии букмекерской конторы Бетсити идет по коэффициенту 1.60.