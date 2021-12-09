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«Реймс» — «Сент-Этьен». Прогноз на матч Лиги 1 (11.12.2021)

сегодня, 15:59

«Реймс» и «Сент-Этьен» проведут очную встречу в рамках 18-го тура чемпионата Франции. Вашему вниманию анализ ставок букмекеров и прогноз на матч.

Франция. Лига 1 2021/2022
Реймс
Сент-Этьен
- : -
11 декабря 2021, 23:00
суббота
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.173.443.69
Фонбет 2.20 3.10 3.65
Мелбет 2.21 3.40 3.70
1XBET 2.21 3.40 3.70
BetBoom 2.20 3.20 3.76

Ставки букмекеров

Эксперты считают «Реймс» фаворитом грядущего противостояния. Ставки на победу хозяев поля букмекерская контора Бетсити принимает по коэффициенту 2.16, заключить пари на ничью можно за 3.36, а победа «Сент-Этьена» идет в линии по котировке 3.60.

Аналитики также убеждены, что команды установят лимит на забитые голы. Исход ТМ(2,5) мячей доступен по котировке 1.66, ТБ(2,5) – 2.36.

Форма команд

«Реймс» смог одержать две победы в пяти прошлых турах чемпионата Франции. Команда смогла набрать шесть очков по итогам противостояний с «Клермоном» (1:0) и «Лионом» (2:1), а на минувших выходных она потерпела шестое поражение в сезоне, уступив на домашней арене «Анже» (1:2).

У «Сент-Этьена» дела идут плохо в этом сезоне. Домашнее поражение от «Ренна» в прошлом туре (0:5) отправило в отставку Клода Пюэля. Прежде «зелено-белые» уступили в очных встречах ПСЖ (1:3) и «Бресту» (0:1). На данный момент «Сент-Этьен» замыкает турнирную таблицу лиги, набрав за 17 туров всего 12 очков.

Информация для ставок

  • «Сент-Этьен» не побеждал в 17 из последних 19 матчей чемпионата Франции
  • В 3 последних гостевых поединках «Сент-Этьена» в лиге прошла ставка ТБ(2,5)
  • «Реймс» выиграл 2 предыдущих поединка против «Сент-Этьена» на домашней арене

Прогноз

В этом матче стоит отталкиваться от ставок в пользу гостей. «Реймс» дважды кряду обыграл дома «Сент-Этьен», который сейчас находится в глубоком кризисе. Поэтому, рекомендуем ставку на победу хозяев с форой (0), которая в линии букмекерской конторы Бетсити идет по коэффициенту 1.60.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.67 2.40
1XBET 1.67 2.40
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