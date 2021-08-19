«Рейнджерс» — «Алашкерт». Прогноз на матч квалификации Лиги Европы (19.08.2021)

1629361817

вчера, 11:30

В рамках плей-офф раунда Лиги Европы нас ждет встреча «Рейнджерса» и «Алашкерта».

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что явным фаворита в этом матче является шотландский клуб. «Рейнджерс» играет на родном стадионе, а поставить на его победу с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.5. Победа «Алашкерта» оценивается по коэффициенту 19.0, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 7.8.

Букмекеры верят в верховой матч, поэтому предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.5. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.56. Есть небольшая вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.55.

Форма команд

«Рейнджерс», игрока которого собирается подписать «Спартак», принимал участие в квалификации Лиги чемпионов, но к удивлению футбольной общественности не смог пройти шведский «Мальме». В двух играх шотландцы уступили со счетом (1:2), поэтому теперь поборются за групповой этап Лиги Европы.

Армянский «Алашкерт» продолжает радовать своих болельщиков. Команда не является завсегдатаем еврокубков, но смогла проявить характер и добраться до раунда плей-офф. На минувшей стадии удалось пройти неуступчивый «Кайрат». В первом поединке была зафиксирована нулевая ничья, а в ответном матче удалось победить со счетом (3:2).

Информация для ставок

• «Рейнджерс» проиграл три из четырех последних матчей

• Беспроигрышная серия «Алашкерта» насчитывает восемь поединков (без учета дополнительного времени)

• Пять из шести крайних встреч с участием «Рейнджерса» завершились результатом ТБ 2.5

• «Алашкерт» пропускал в свои ворота в пяти из шести крайних игр

Прогноз

Предлагаем сделать ставку на ИТБ 2.5 «Рейнджерса» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Мелбет.