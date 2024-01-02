«Рейнджерс» — «Килмарнок». Прогноз на матч чемпионата Шотландии (02.01.2024)

1704186248

вчера, 12:04

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Рейнджерс». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.23. Победа «Килмарнок» оценивается по 12.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.2.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.35. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.2

Форма команд

«Рейнджерс» продолжает погоню за «Селтиком» и с каждым туром интрига растет. Команда занимает второе место с 43 баллами и отстает от лидера на восемь пунктов, но имеет две игры в запасе. Таким образом хозяевам нужна в этой игре только победа, чтобы не отставать от исторического конкурента в борьбе за чемпионство. Два последних матча «Рейнджерс» завершились поражением от «Селтика» (1:2) и победой над «Мотеруэлл» (2:0).

«Килмарнок» также идет вверху турнирной таблицы, а именно занимает четвертое место. Тем не менее, клуб набрал 31 балл и заметно отстает от лидеров, что вряд ли делает возможным борьбу за первое место. В выездной игре с «Рейнджерс» даже ничья станет для гостей отличным достижением. В прошлом туре «Килмарнок» поделил очки с «Данди» (2:2), а ранее на выезде одолел «Сент-Миррен» (1:0).

Информация для ставок

«Рейнджерс» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Килмарнок» не знает поражений уже шесть поединков подряд

«Рейнджерс» выиграл четыре из пяти последних встреч с «Килмарнок»

Прогноз

«Рейнджерс» окажет давление на соперника с первых минут и вероятнее всего добьется успеха. Сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Лига Ставок.