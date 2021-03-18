«Рейнджерс» — «Славия»: прогноз на матч Лиги Европы (18.03.2021)

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вчера, 10:25

18 марта «Рейнджерс» и «Славия» проведут ответный поединок 1/8 финала Лиги Европы в Глазго.

Ставки букмекеров

Небольшое предпочтение в ответной игре букмекеры отдают «Рейнджерс». Ставки на победу хозяев встречи БК Фонбет принимает по коэффициенту 2.42. Шансы «Славии» одержать победу в Шотландии оцениваются в 3.26, а ничья котируется в 3.38.

Согласно предложенной линии, команды сыграют в осторожной манере и с небольшим количеством забитых голов. Вариант с тоталом меньше (2,5) голов идет по коэффициенту 1.80, больше – 2.00.

Форма команд

11 марта соперники провели первую очную встречу в Праге. Тогда «Славия» быстро открыла счет, забив гол на седьмой минуте. Но «Рейнджерс» сумел еще до перерыва восстановить ничейный счет на табло, а во втором тайме команды голов уже не забивали – ничья 1:1.

В 1/16 финала Лиги Европы «Славия» встречалась с «Байером». Чешский чемпион довольно неожиданно дважды обыграл «аптекарей», уверенно оформив проход в следующий тур. В национальном первенстве клуб из Праги уверенно идет навстречу очередному титулу, а в поединке последнего тура он не заметил «Младу-Болеслав» (3:0).

«Рейнджерс» спустя десять лет завоевал чемпионский титул шотландской Премьер-Лиги. Победа над «Сент-Мирреном» (3:0) сделала клуб из Глазго недосягаемым для «Селтика», который провел очень плохой сезон в чемпионате. После первой встречи против «Славии» подопечные Стивена Джеррарда не принимали участие в официальных поединках.

Информация для ставок

• «Рейнджерс» не проигрывал в 12 прошлых матчах Лиги Европы

• В трех прошлых матчах «Славии» в Лиге Европы сыграла ставка на ТМ(2,5)

• «Рейнджерс» не проигрывал в 17 последних матчах на своем поле во всех турнирах

Прогноз

Долгожданный чемпионский титул в Шотландии не выбил «Рейнджерс» из колеи. Команда Стивена Джерарда добилась положительного результата в первом матче, получив преимущество над «Славией».

Учитывая, что гостям в этой игре придется раскрываться, у хозяев будет достаточно возможностей для организации голов. Предлагаем поставить на проход «Рейнджерс» с коэффициентом 1.70 в БК Фонбет.