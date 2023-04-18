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«Рома» — «Фейеноорд». Прогноз на матч Лиги Европы (20.04.2023)

сегодня, 11:43
Рома (Рим)

Ставки букмекеров

Большими фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.85. В случае победы «Фейеноорда», зайдет коэффициент 4.2. Ничью можно выбрать по 3.6.

Лига Европы 2022/2023
Рома
Фейеноорд
ПроигрышНичьяВыигрышВыигрышПроигрыш
- : -
20 апреля 2023, 22:00
четверг
0 - 1
Первый матч
ВыигрышВыигрышНичьяВыигрышПроигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.913.674.18
Pari 1.85 3.60 4.20

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.13 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.72. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.

Форма команд

«Рома» могла добиться более приемлемого для себя результата в первом матче, но теперь будет вынуждена отыгрываться на своем поле. Между этими командами было уже несколько интересных матчей, и этот наверняка не будет исключением, ведь на кону стоит полуфинал Лиги Европы. В чемпионате Италии «Рома» занимает третье место в турнирной таблице, а в последнем туре обыграла на своем поле «Удинезе» (3:0).

«Фейеноорд» имеет большие шансы добыть редко для себя в последние годы чемпионство, ведь на данный момент опережает «Аякс» на восемь пунктов. Тем не менее и в Лиге Европы коллектив из Нидерландов хочет достичь успеха и взять реванш у «Ромы» за прошлогоднее поражение в финале Лиги Конференций. В матче последнего тура чемпионата «Фейеноорд» уверенно обыграл «Фортуну» (3:0), а в Лиге Европы на своем поле минимально одолел «Рому» (1:0).

Информация для ставок

  • Пять из шести последних матчей «Ромы» завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Фейеноорд» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Три из четырех последних выездных матчей «Реала» Сосьедад завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Рома» на своем поле будет играть первым номером и постарается добиться победы, чтобы как минимум перевести игру в дополнительное время. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.36 1.63 1.73 2.17 1.36 3.24
Pari 1.72 2.13
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 11:48
Напомню, что именно Рома и Фейеноорд вышли бороться с друг с другом в финальном матче другого еврокубка - Лиги Конференций, в прошлом году. И тогда римляне победили представителя Нидерландов с итогом 1:0. По всей видимости, будет совсем странно, если в данном поединке хозяева полного и бушующего стадиона не сумеют хотя бы однажды отличиться в нападении!
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