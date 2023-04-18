«Рома» — «Фейеноорд». Прогноз на матч Лиги Европы (20.04.2023)

Ставки букмекеров
Большими фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.85. В случае победы «Фейеноорда», зайдет коэффициент 4.2. Ничью можно выбрать по 3.6.
Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.13 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.72. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.
Форма команд
«Рома» могла добиться более приемлемого для себя результата в первом матче, но теперь будет вынуждена отыгрываться на своем поле. Между этими командами было уже несколько интересных матчей, и этот наверняка не будет исключением, ведь на кону стоит полуфинал Лиги Европы. В чемпионате Италии «Рома» занимает третье место в турнирной таблице, а в последнем туре обыграла на своем поле «Удинезе» (3:0).
«Фейеноорд» имеет большие шансы добыть редко для себя в последние годы чемпионство, ведь на данный момент опережает «Аякс» на восемь пунктов. Тем не менее и в Лиге Европы коллектив из Нидерландов хочет достичь успеха и взять реванш у «Ромы» за прошлогоднее поражение в финале Лиги Конференций. В матче последнего тура чемпионата «Фейеноорд» уверенно обыграл «Фортуну» (3:0), а в Лиге Европы на своем поле минимально одолел «Рому» (1:0).
Информация для ставок
- Пять из шести последних матчей «Ромы» завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Фейеноорд» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Три из четырех последних выездных матчей «Реала» Сосьедад завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
«Рома» на своем поле будет играть первым номером и постарается добиться победы, чтобы как минимум перевести игру в дополнительное время. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.