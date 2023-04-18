«Рома» — «Фейеноорд». Прогноз на матч Лиги Европы (20.04.2023)

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сегодня, 11:43

Ставки букмекеров

Большими фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.85. В случае победы «Фейеноорда», зайдет коэффициент 4.2. Ничью можно выбрать по 3.6.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.13 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.72. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.

Форма команд

«Рома» могла добиться более приемлемого для себя результата в первом матче, но теперь будет вынуждена отыгрываться на своем поле. Между этими командами было уже несколько интересных матчей, и этот наверняка не будет исключением, ведь на кону стоит полуфинал Лиги Европы. В чемпионате Италии «Рома» занимает третье место в турнирной таблице, а в последнем туре обыграла на своем поле «Удинезе» (3:0).

«Фейеноорд» имеет большие шансы добыть редко для себя в последние годы чемпионство, ведь на данный момент опережает «Аякс» на восемь пунктов. Тем не менее и в Лиге Европы коллектив из Нидерландов хочет достичь успеха и взять реванш у «Ромы» за прошлогоднее поражение в финале Лиги Конференций. В матче последнего тура чемпионата «Фейеноорд» уверенно обыграл «Фортуну» (3:0), а в Лиге Европы на своем поле минимально одолел «Рому» (1:0).

Информация для ставок

Пять из шести последних матчей «Ромы» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Фейеноорд» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

Три из четырех последних выездных матчей «Реала» Сосьедад завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Рома» на своем поле будет играть первым номером и постарается добиться победы, чтобы как минимум перевести игру в дополнительное время. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.