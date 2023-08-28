«Ахмат» — «Крылья Советов». Прогноз на матч Кубка России (30.08.2023)

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вчера, 22:48

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом в предстоящем матче считается грозненская команда. На победу «Ахмата» предлагается коэффициент 2.09. В букмекерской конторе Лига Ставок на победу гостей сделать ставку можно по коэффициенту 3.45. Сделав ставку на ничейный исход в футбольном поединке, игрок заберёт выигрыш по коэффициенту 3.70.

Букмекеры не верят в низовой матч и на тотал меньше 2.5 голов за игру предлагают коэффициент 2.01. Исход, при котором будет забито три гола или больше, более вероятен. Поставить на ТБ 2.5 голов за матч можно по коэффициенту 1.84. Если выбрать вариант «обе забьют – нет», можно сумму ставки умножить на коэффициент 2.17.

Форма команд

«Зелёно-белые» после первых двух туров группового этапа Кубка России занимают в своей группе последнее место. Для того чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Крыльями», рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Ахмата» за последнее время. На выезде со счётом 0:2 «зелёно-белые» проиграли нижегородской команде в рамках матча 4-го тура Премьер-лиги. В сухую, поразив четыре раза ворота соперника, «Ахмат» в игре следующего тура взял верх над «Оренбургом». На прошлых выходных «зелёно-белые» раскатали нулевую ничью с московским «Спартаком» на их поле.

Предпоследнее место занимают «крылышки» в турнирной таблице группы C. Ознакомимся с результатами недавних матчей самарской команды. В матче 4-го тура чемпионата России «Крылья Советов» на выезде раскатали ничью с «железнодорожниками» (1:1). С разницей в один мяч «Крылья» в гостях уступили «рубиновым» в игре следующего тура РПЛ (1:2). На прошлых выходных с таким же счётом «крылышки» дома выиграли «балтийцев» из Калининграда.

Информация для ставок

Исходом тотал больше 2.5 голов за игру завершились три личных матча команд из пяти крайних

Из пяти последних матчей в двух «зелёно-белые» обыграли своих соперников

За тот же период «крылышки» взяли верх над своими оппонентами также в двух встречах.

Прогноз

В матче 1-го тура нового сезона Премьер-лиги «Ахмат» дома уступил со счётом 1:2 «крылышкам». В предстоящей игре у «зелёно-белых» будет возможность взять реванш. Коэффициент 2.09 на победу команды «Ахмат» предлагает букмекерская контора Лига Ставок.