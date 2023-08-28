«Рубин» — «Урал». Прогноз на матч Кубка России (29.08.2023)

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сегодня, 18:40

Ставки букмекеров

Букмекеры в будущем поединке минимальным фаворитом считают «казанцев». Сделать ставку на выигрыш «Рубина» можно по коэффициенту 2.47. В букмекерской конторе Лига Ставок на гостей предлагается коэффициент 3.00. Выбрать в линии ничью предлагают по 3.30.

Если обратить внимание в линии на раздел тоталов, то мы заметим, что букмекеры не верят в результативную игру. На тотал больше 2.5 голов за матч коэффициент составляет 2.13. На низовой исход ТМ 2.5 сделать ставку можно по коэффициенту 1.72.

Форма команд

«Рубиновые» на текущий момент в турнирной таблице группы B занимают последнюю строчку. Рассмотрим недавние матчи команды, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей игры с «оранжево-чёрными» из Екатеринбурга. В сухую, пропустив три гола, «татары» в гостях потерпели поражение от «Ростова» в рамках матча 4-го тура Премьер-лиги. Дома с разницей в один гол «Рубин» взял верх над самарскими «крылышками». 26 августа со счётом 2:2 «рубины» раскатали ничью с московским «Динамо» в матче прошлого тура чемпионата.

Вторую строчку турнирной таблицы группы B занимают «шмели» на сегодняшний день. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «оранжево-чёрных» за последнее время. Со счётом 3:2 на своём поле «Урал» одержал дома победу над московским «Спартаком» в рамках матча 4-го тура РПЛ . С минимальным счётом «шмели» выиграли в Калининграде местных «балтийцев» в игре позапрошлого тура. Пропустив четыре гола, «Урал» на прошлых выходных в сухую проиграл в гостях питерскому «Зениту».

Информация для ставок

Три крайние очные встречи команд завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

Одну победу одержал «Рубин» в пяти последних матчах

За аналогичный период «Урал» взял верх над своими оппонентами в четырёх поединках.

Прогноз

После поражения в сухую от «зенитчиков» в предстоящей игре «шмели» не уйдут с поля без забитого гола. В свою очередь, «рубины» не станут дальше терять очки в матчах Кубка России. Букмекерская контора Лига Ставок предлагает на тотал больше 2.5 голов коэффициент 2.13. На двоих в будущей игре команды не меньше трёх голов забьют.