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«Рубин» — «Урал». Прогноз на матч Кубка России (29.08.2023)

сегодня, 18:40
«Рубин» — «Урал». Прогноз на матч Кубка России (29.08.2023)

Ставки букмекеров

Букмекеры в будущем поединке минимальным фаворитом считают «казанцев». Сделать ставку на выигрыш «Рубина» можно по коэффициенту 2.47. В букмекерской конторе Лига Ставок на гостей предлагается коэффициент 3.00. Выбрать в линии ничью предлагают по 3.30.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.473.193.02
Лига Ставок 2.50 3.35 3.00

Если обратить внимание в линии на раздел тоталов, то мы заметим, что букмекеры не верят в результативную игру. На тотал больше 2.5 голов за матч коэффициент составляет 2.13. На низовой исход ТМ 2.5 сделать ставку можно по коэффициенту 1.72.

Форма команд

«Рубиновые» на текущий момент в турнирной таблице группы B занимают последнюю строчку. Рассмотрим недавние матчи команды, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей игры с «оранжево-чёрными» из Екатеринбурга. В сухую, пропустив три гола, «татары» в гостях потерпели поражение от «Ростова» в рамках матча 4-го тура Премьер-лиги. Дома с разницей в один гол «Рубин» взял верх над самарскими «крылышками». 26 августа со счётом 2:2 «рубины» раскатали ничью с московским «Динамо» в матче прошлого тура чемпионата.

Вторую строчку турнирной таблицы группы B занимают «шмели» на сегодняшний день. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «оранжево-чёрных» за последнее время. Со счётом 3:2 на своём поле «Урал» одержал дома победу над московским «Спартаком» в рамках матча 4-го тура РПЛ. С минимальным счётом «шмели» выиграли в Калининграде местных «балтийцев» в игре позапрошлого тура. Пропустив четыре гола, «Урал» на прошлых выходных в сухую проиграл в гостях питерскому «Зениту».

Информация для ставок

  • Три крайние очные встречи команд завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру
  • Одну победу одержал «Рубин» в пяти последних матчах
  • За аналогичный период «Урал» взял верх над своими оппонентами в четырёх поединках.

Прогноз

После поражения в сухую от «зенитчиков» в предстоящей игре «шмели» не уйдут с поля без забитого гола. В свою очередь, «рубины» не станут дальше терять очки в матчах Кубка России. Букмекерская контора Лига Ставок предлагает на тотал больше 2.5 голов коэффициент 2.13. На двоих в будущей игре команды не меньше трёх голов забьют.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.36 1.59 1.70 2.15
Лига Ставок 2.36 1.60 1.72 2.15
Все комментарии
idres
idres
сегодня в 19:59
Урал при Гончаренко демонстрирует качественный футбол, с акцентом как на оборону, так и на атакующие действия. И если рассматривать варианты, то их не поражение выглядит самым надежным решением. Да и к тому же, домашний Рубин - это далеко не эталон стабильности, и за 5-ть крайних встреч на родной земле, им довелось победить только раз. Даже нестабильный Оренбург, под руководством Ярошика, смог увезти из Казани ничью. Получается, что у Урала тоже будут шансы.
Гость
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