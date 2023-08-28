«Сочи» — ЦСКА. Прогноз на матч Кубка России (30.08.2023)

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вчера, 23:30

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом в будущей игре букмекеры считают ЦСКА . По коэффициенту 2.21 можно сделать ставку на выигрыш «коней». В букмекерской конторе Лига Ставок на «Сочи» предлагается коэффициент 3.35. Выбрав ничью в линии, сумму ставки можно умножить на 3.45.

Букмекеры больше склоняются к низовому матчу. По коэффициенту 1.82 можно сделать ставку на тотал меньше 2.5 голов за игру. На верховой исход ТБ 2.5 предлагается коэффициент 2.03. В предстоящем матче команды, скорее всего, обменяются голами. Сделав ставку на исход «обе забьют – да», выигрыш можно рассчитать по коэффициенту 1.81.

Форма команд

Сочинская команда после первых двух туров Кубка России занимает в турнирной таблице группы A третье место, уступая первому по разнице мячей. Ознакомимся с результатами недавних матчей с участием команды. С разницей в пару голов «Сочи» проиграл «армейцам» в матче 4-го тура РПЛ . Забив четыре гола, в сухую «синие» взяли верх над «жёлто-синими» из Ростова-на-Дону. На прошлых выходных с минимальным счётом «железнодорожники» обыграли подопечных Дмитрия Хохлова.

«Кони» на данный момент возглавляют турнирную таблицу своей группы. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «армейцев» за последнее время. В игре 2-го тура группового этапа Кубка России со счётом 0:2 ЦСКА проиграл «огнеопасным» из Воронежа. С разницей в один мяч «красно-синие» уступили московским «динамикам» в матче позапрошлого тура чемпионата. Ничейным исходом завершилась выездная игра с командой «Оренбург» (1:1).

Информация для ставок

Исходом тотал больше 2.5 голов за игру завершились четыре личных матча команд из пяти крайних

Только в одной игре из пяти последних «синие» одержали победу

В двух футбольных поединках из пяти крайних «армейцы» обыграли своих оппонентов.

Прогноз

Букмекерская контора Лига Ставок предлагает коэффициент 1.81 на следующий исход: обе забьют – да. С большой долей вероятности ни одна из команд не уйдёт с поля без забитого гола.