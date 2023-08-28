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«Сочи» — ЦСКА. Прогноз на матч Кубка России (30.08.2023)

вчера, 23:30
«Сочи» — ЦСКА. Прогноз на матч Кубка России (30.08.2023)

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом в будущей игре букмекеры считают ЦСКА. По коэффициенту 2.21 можно сделать ставку на выигрыш «коней». В букмекерской конторе Лига Ставок на «Сочи» предлагается коэффициент 3.35. Выбрав ничью в линии, сумму ставки можно умножить на 3.45.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.243.382.23
Лига Ставок 3.40 3.45 2.25
Pari 3.30 3.40 2.20

Букмекеры больше склоняются к низовому матчу. По коэффициенту 1.82 можно сделать ставку на тотал меньше 2.5 голов за игру. На верховой исход ТБ 2.5 предлагается коэффициент 2.03. В предстоящем матче команды, скорее всего, обменяются голами. Сделав ставку на исход «обе забьют – да», выигрыш можно рассчитать по коэффициенту 1.81.

Форма команд

Сочинская команда после первых двух туров Кубка России занимает в турнирной таблице группы A третье место, уступая первому по разнице мячей. Ознакомимся с результатами недавних матчей с участием команды. С разницей в пару голов «Сочи» проиграл «армейцам» в матче 4-го тура РПЛ. Забив четыре гола, в сухую «синие» взяли верх над «жёлто-синими» из Ростова-на-Дону. На прошлых выходных с минимальным счётом «железнодорожники» обыграли подопечных Дмитрия Хохлова.

«Кони» на данный момент возглавляют турнирную таблицу своей группы. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «армейцев» за последнее время. В игре 2-го тура группового этапа Кубка России со счётом 0:2 ЦСКА проиграл «огнеопасным» из Воронежа. С разницей в один мяч «красно-синие» уступили московским «динамикам» в матче позапрошлого тура чемпионата. Ничейным исходом завершилась выездная игра с командой «Оренбург» (1:1).

Информация для ставок

  • Исходом тотал больше 2.5 голов за игру завершились четыре личных матча команд из пяти крайних
  • Только в одной игре из пяти последних «синие» одержали победу
  • В двух футбольных поединках из пяти крайних «армейцы» обыграли своих оппонентов.

Прогноз

Букмекерская контора Лига Ставок предлагает коэффициент 1.81 на следующий исход: обе забьют – да. С большой долей вероятности ни одна из команд не уйдёт с поля без забитого гола.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.59 1.50 1.82 2.04 1.43 2.82
Лига Ставок 2.58 1.51 1.82 2.02 1.44 2.80
Pari 1.80 2.02
Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Бесплатные прогнозы на футбол
Сочи -:- ЦСКА 30.08.2023 17:15
Источник: Soccer.RuФото: фк цска
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