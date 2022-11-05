«Ростов» — «Динамо» Москва. Прогноз на матч чемпионата России (06.11.2022)

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вчера, 18:03

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом в матче букмекеры называют «Динамо», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.55. Сделать выбор в пользу хозяев можно по 2.65, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.55.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.72, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.15.

Форма команд

«Ростов» стал часто терять очки, но команда все еще не выпадает из группы лидеров. На данный момент команда с юга России идет на четвертом месте с 29 баллами и только по дополнительным характеристикам уступает ЦСКА . Победа в таком равном по прогнозам поединка помогла бы хозяевам вернуть уверенность в своих силах. В двух последних турах РПЛ «Ростов» обыграл на выезде «Ахмат» (2:1) и сыграл вничью с «Факелом» (1:1).

«Динамо» Москва уже прошло череду неудачных поединков и выиграло несколько последних туров. Сейчас команда набрала 26 очков и в случае победы сможет продвинуться сразу на несколько позиций, ведь турнирная таблицы очень плотная. В прошлой игре «Динамо» Москва разгромил на своем поле «Химки» (6:1), а ранее одолело «Локомотив» (3:1).

Информация для ставок

Десять последних матчей «Ростова» завершились исходом «обе забьют»

«Динамо» Москва выиграло только два матча из десяти последних на выезде

«Динамо» выиграло у «Ростова» четыре матча из последних десяти, а «Ростов» одержал три победы

«Ростов» пропускал на своем поле от «Динамо» только в двух из шести последних поединков

Прогноз

Предполагаем, что игра будет тяжелой, а счет может быть долгое время не открыт. Хорошим вариантом станет тотал меньше 2.5 мячей, поставить на который можно по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.