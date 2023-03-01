«Ростов» — «Локомотив» Москва. Прогноз на матч чемпионата России (04.03.2023)

Ставки букмекеров
Минимальным фаворитом в матче букмекеры называют «Ростов», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.15. Сделать выбор в пользу гостей можно по 3.4, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.5.
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04 марта 2023, 19:30
суббота
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.9, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.93.
Форма команд
«Ростов» провел два неплохих матча в кубке России на этой неделе, но по их итогам не смог пройти дальше. Тем не менее, команда может сконцентрироваться на чемпионате, где на данный момент она занимает третье место с 35 баллами. Команда опережает ближайшего соперника на шесть баллов, а от «Спартака» отстает лишь на пункт. Два последних матча «Ростова» завершились ничьей и поражением от «Урала» (1:1, 1:2).
«Локомотив» покинул кубок России, но на данном этапе «железнодорожникам» скорее важно как можно быстрее покинуть опасную зону в турнирной таблице, в которой клуб находится с самого начала сезона. В активе московского клуба только 13 очков и текущее 14 место, что очень расстраивает болельщиков. В матчах кубка России «Локомотив» проиграл два матча «Спартаку» (0:1, 2:4).
Информация для ставок
- «Ростов» выиграл четыре поединка из десяти последних во всех турнирах (включая товарищеские)
- «Локомотив» проиграл шесть из десяти последних выездных матчей
- Шесть последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Ростов» выиграл у «железнодорожников» три из четырех последних матчей
Прогноз
Предполагаем, что игра будет тяжелой, а счет может быть долгое время не открыт. Хорошим вариантом станет тотал меньше 2.5 мячей, поставить на который можно по коэффициенту 1.93 в букмекерской конторе Лига Ставок.