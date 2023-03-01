«Ростов» — «Локомотив» Москва. Прогноз на матч чемпионата России (04.03.2023)

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сегодня, 16:47

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом в матче букмекеры называют «Ростов», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.15. Сделать выбор в пользу гостей можно по 3.4, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.5.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.9, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.93.

Форма команд

«Ростов» провел два неплохих матча в кубке России на этой неделе, но по их итогам не смог пройти дальше. Тем не менее, команда может сконцентрироваться на чемпионате, где на данный момент она занимает третье место с 35 баллами. Команда опережает ближайшего соперника на шесть баллов, а от «Спартака» отстает лишь на пункт. Два последних матча «Ростова» завершились ничьей и поражением от «Урала» (1:1, 1:2).

«Локомотив» покинул кубок России, но на данном этапе «железнодорожникам» скорее важно как можно быстрее покинуть опасную зону в турнирной таблице, в которой клуб находится с самого начала сезона. В активе московского клуба только 13 очков и текущее 14 место, что очень расстраивает болельщиков. В матчах кубка России «Локомотив» проиграл два матча «Спартаку» (0:1, 2:4).

Информация для ставок

«Ростов» выиграл четыре поединка из десяти последних во всех турнирах (включая товарищеские)

«Локомотив» проиграл шесть из десяти последних выездных матчей

Шесть последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Ростов» выиграл у «железнодорожников» три из четырех последних матчей

Прогноз

Предполагаем, что игра будет тяжелой, а счет может быть долгое время не открыт. Хорошим вариантом станет тотал меньше 2.5 мячей, поставить на который можно по коэффициенту 1.93 в букмекерской конторе Лига Ставок.