«Ростов» — «Спартак». Прогноз на матч чемпионата России (24.04.2022)

1650713778

вчера, 14:36

Ставки букмекеров

Минимальное предпочтение в этом матче букмекеры отдают «Спартаку», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.4. Сделать выбор в пользу хозяев можно по коэффициенту 3.15, а выбрать в линии ничью предлагают по 3.2.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.05, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.77.

Форма команд

«Ростов» в последних матчах добивается максимального результата, что позволило команде существенно подняться по турнирной таблице. На данный момент команда занимает девятое место с 31 набранным баллом и практически обеспечил себе место на следующий сезон в РПЛ . Матч со «Спартаком» может определить, кто из команд сможет продвинуться выше и обеспечить отрыв в три очка от конкурента. Два последних матча «Ростова» закончились победами коллектива над тульским «Арсеналом» (2:1) и московским «Локомотивом» (4:1).

«Спартак» провалил чемпионат России, однако на текущей неделе выиграл очень важный матч четвертьфинала кубка России у ЦСКА (1:0). «Народной» команде остается только доигрывать сезон и сосредоточиться на втором по значимости трофее в стране. В прошлом матче РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Рубином» (1:1), а ранее одержал редкую за последнее время победу над тульским «Арсеналом» (3:0).

Информация для ставок

«Ростов» выиграл три последних матча в чемпионате России

Четыре из пяти последних матчей «Спартака» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Четыре и из пяти встреч между клубами за последнее время завершились исходом «обе забьют»

«Спартак» выиграл у «Ростова» на выезде только один поединок из восьми последних

Прогноз

Команды находятся по соседству в турнирной таблице, поэтому встреча имеет дополнительный интерес среди болельщиков. Предполагаем, что «Ростов» одержит победу в этом поединке, а сделать ставку на команду можно по коэффициенту 3.15 в букмекерской конторе Фонбет.