«Ротор» — «Уфа». Прогноз на матч чемпионата России (12.12.2020)

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вчера, 03:46

«Ротор» попробует обыграть одного из своих прямых конкурентов в борьбе за выживание. Удастся ли волгоградскому клубу победить «Уфу»?

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Бетсити считает фаворитом поединка команду гостей с котировкой 2,46, ничья представлена коэффициентом 3,16, а сыграть победу «Ротора» можно за 3,32.

Тотал в этом поединке выставлен на отметке 1,5 мяча. Тотал больше можно заиграть за 1,59, тотал меньше представлен коэффициентом 2,51.

Форма команд

«Ротор» пока откровенно выглядит слабее всех в российской Премьер-Лиге. В активе команды всего лишь восемь набранных очков. Разница забитых и пропущенных мячей «-27». У подопечных Александра Хацкевича худшая атака и оборона в чемпионате России. В прошлом туре зафиксировано поражение от «Краснодара» (0:5). На протяжении трех игр кряду коллектив из Волгограда не может забить.

«Уфа» после провала, напротив, стала удивлять своими результатами. Команда разгромила «Тамбов» (4:0) и одержала победу над «Ростовом» (1:0). Подопечные Рашида Рахимова не пропускают в двух поединках кряду, это отличный результат.

Благодаря шести набранных очкам в последних двух встречах «Уфе» удалось подняться на четырнадцатую позицию в чемпионате. Отрыв от спасительной зоны составляет пять очков.

Информация для ставок

«Ротор» проиграл 7 из 8 последних домашних матчей

«Уфа» была сильнее соперников в 4 из 10 последних встреч

За восемь последних лет команды встречались друг с другом шесть раз. Четыре победы на счету «Уфы», два матча завершились вничью

Прогноз

Сложно рассчитывать на то, что «Ротор» сумеет одержать победу в грядущем противостоянии. Очень тяжело команде даются набранные очки, нет cтабильности в игре. Серьезные провалы в обороне, есть трудности в атаке. На домашней арене ожидаем, что подопечные Хацкевича несколько встряхнутся. Это позволит им зацепиться за очки в противостоянии с «Уфой». Предлагаем рискнуть и сыграть ничью в этом матче с коэффициентом 3,16.