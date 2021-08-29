«Рух» — «Львов». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (29.08.2021)

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сегодня, 14:19

В воскресный день нас ожидает очередной матч украинской Премьер-лиги. «Львов» отправится в гости к «Руху». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров явным фаворита в этой встрече нет. Поставить на победу хозяев можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.42. В случае победы гостей зайдет коэффициент 2.9. Ничью предлагают по коэффициенту 3.34.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече можно взять по коэффициенту 1.9. Тотал меньше 2.5 букмекеры предлагают также за 1.9. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.73.

Форма команд

«Рух» после смены тренера набрал четыре очка и расположился на 13 месте в турнирной таблице. В минувшем туре последовало первое поражение под руководством нового коуча. Команда отправилась в Днепр и сразилась там с «Днепром-1». Абсолютно ничего у коллектива не получилось, поражение (0:2).

«Львов» после предыдущего тура, в котором проиграл дома «Ингульцу» (1:2) отправил своего тренера в отставку и к новому матчу готовился под руководством одного из помощников. Как эти перестановки скажутся на организации игры сказать трудно, но футболисты в любом случае соскучились по победам, и желают навязать «Руху» свою игру.

Информация для ставок

«Рух» выиграл один из пяти крайних поединков

Беспроигрышная серия «Львова» составляет шесть матчей

В пяти последних играх «Руха» и в шести «Львова» было забито минимум два гола

Последняя очная встреча завершилась вничью (1:1)

Прогноз

Нас ожидает боевая игра, где обе команды будут иметь шансы на победу. Класс футболистов практически не отличается, игровая форма тоже, поэтому очень трудно сказать, кто здесь возьмет три очка. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 3.34.

Ранее специалисты по ставкам дали свой прогноз на поединок с участием одного из лидеров чемпионата Украины.