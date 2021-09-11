«Рух» — «Заря». Прогноз на матч чемпионата Украины (11.09.2021)

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сегодня, 00:56

В рамках седьмого тура чемпионата Украины «Рух» на родном стадионе примет «Зарю». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров «Заря» имеет больше шансов на успех в этом матче. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Мелбет. Взять победу «Руха» можно по коэффициенту 3.6. В случае ничейного результата зайдет коэффициент 3.52. За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.8. Низовой исход матча (ТМ 2.5) идёт по коэффициенту 2. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Рух» после шести туров чемпионата замыкает первую десятку, набрав семь пунктов в таблицу. Перед перерывом на матчи сборных коллектив провел игры с «Днепром-1», которому уступил (0:2), а также с футбольным клубом «Львов», который удалось минимально обыграть со счетом 1:0.

«Заря» после вылета из Лиги Европы смогла прийти в себя и набрать шесть очков в национальном чемпионате. Луганская команда провела домашние сражения с полтавской «Ворсклой» и петровским «Ингульцом» и смогла отпраздновать победы со счетом 1:0 и 3:1.

Информация для ставок

«Рух» выиграл два из четырех последних поединков

«Заря» одержала три победы в крайних четырех матчах

Последняя очная встреча завершилась поражением «Руха» (0:2)

Четыре из пяти последних игр с участием «Зари» закончились результатом ТБ 2.5

Прогноз

«Заря» впервые с середины августа проведет выездной поединок. Клуб желает взять максимальное количество очков и продолжить движение вверх по турнирной таблице. Рискнем предположить, что луганчанам удастся добыть необходимый результат. Предлагаем сделать ставку на победу «Зари» в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 2.