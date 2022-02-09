«Рапид» — «Сепси». Прогноз на матч румынской Высшей лиги (11.01.2022)

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вчера, 17:13

Ставки букмекеров

Букмекеры выставили близкие по значению коэффициенты на оба клуба, так и не определившись с явным фаворитом. Загрузить на победу «Сепси» можно в БК Фонбет по коэффициенту 2.74, а поверить в успех «Рапида» предлагают по коэффициенту 2.7. Остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 3.05.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 2.53. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.5. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.1.

Форма команд

«Рапид» расположился на седьмом месте в турнирной таблице и продолжает бороться за возможность оказать в топ-6. В последних турах коллектив расписывал ничьи, дважды (1:1) с «Газ Метаном» и УТА (Арад), а также (0:0) с «Волунтари».

«Сепси» сумел одержать победу в последнем туре дома переиграв «Газ Метан» со счетом (2:0). Чуть ранее команда уступила УТЕ со счетом (0:1). Коллектив занимает девятое место в таблице и также еще не потерял шансы на раунд плей-офф в первой шестерке.

Информация для ставок

«Рапид» не может выиграть четыре поединка кряду (три ничьих и поражение)

У «Сепси» две победы в последних шести матчах

Минувшая очная встреча завершилась вничью (2:2)

Семь из восьми последних игр «Сепси» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

В этой встрече нас ждет без явного преимущества одной из команд. Оба коллектива готовы биться за результат и отдадут все силы, чтобы завоевать три заветный балла. Сложно сказать, кто окажется сильнее, предлагаем поставить на ничейный результат в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.05