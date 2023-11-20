Румыния — Швейцария. Прогноз на матч квалификации Евро-2024 (21.11.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям, и предлагают коэффициент на их победу – 2.03. Поверить в успех Румынии можно по 3.75. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.6.
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сегодня, 22:45
Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.93. На ТМ 2.5 коэффициент практически не отличается и равен 1.9. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.
Форма команд
Сборная Румынии воспользовалась неожиданными осечками Швейцарии и смогла выбиться в лидеры. Сейчас коллектив имеет 19 баллов и на два пункта опережает прямого конкурента. Чтобы закончить эту группу с победой хозяевам достаточно даже ничьей в личной встрече со швейцарцами. Два последних матча Румынии завершились победами над Израилем (2:1) и Андоррой (4:0).
Швейцария выступает не так стабильно, какой многие привыкли ее видеть, однако гарантировала себе минимум второе место. Команда набрала 17 очков, и чтобы занять первую ступеньку, ей нужно обыгрывать на выезде румынских футболистов, поэтому встреча будет очень интересной. В прошлом туре сборная Швейцарии поделила очки с Косово (1:1), а ранее с тем же счетом завершила встречу с Израилем (1:1).
Информация для ставок
- Четыре из пяти последних матчей Швейцарии завершились вничью
- Румыния проиграла три матча на своем стадионе из десяти последних
- В двух последних матчах этих сборных были зафиксированы ничейные результаты
- Три из четырех последних встреч сборных между собой завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Румыния на своем поле не имеет права на поражение и постарается свести угрозу у собственных ворот к минимуму, отчасти отдав в жертву атакующие усилия. Предлагаем сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.6.