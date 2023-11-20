Румыния — Швейцария. Прогноз на матч квалификации Евро-2024 (21.11.2023)

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вчера, 22:08

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям, и предлагают коэффициент на их победу – 2.03. Поверить в успех Румынии можно по 3.75. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.6.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.93. На ТМ 2.5 коэффициент практически не отличается и равен 1.9. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.

Форма команд

Сборная Румынии воспользовалась неожиданными осечками Швейцарии и смогла выбиться в лидеры. Сейчас коллектив имеет 19 баллов и на два пункта опережает прямого конкурента. Чтобы закончить эту группу с победой хозяевам достаточно даже ничьей в личной встрече со швейцарцами. Два последних матча Румынии завершились победами над Израилем (2:1) и Андоррой (4:0).

Швейцария выступает не так стабильно, какой многие привыкли ее видеть, однако гарантировала себе минимум второе место. Команда набрала 17 очков, и чтобы занять первую ступеньку, ей нужно обыгрывать на выезде румынских футболистов, поэтому встреча будет очень интересной. В прошлом туре сборная Швейцарии поделила очки с Косово (1:1), а ранее с тем же счетом завершила встречу с Израилем (1:1).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей Швейцарии завершились вничью

Румыния проиграла три матча на своем стадионе из десяти последних

В двух последних матчах этих сборных были зафиксированы ничейные результаты

Три из четырех последних встреч сборных между собой завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Румыния на своем поле не имеет права на поражение и постарается свести угрозу у собственных ворот к минимуму, отчасти отдав в жертву атакующие усилия. Предлагаем сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.6.