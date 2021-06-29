«Сандефьорд» — «Будё-Глимт». Прогноз на матч чемпионата Норвегии (30.06.2021)

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вчера, 05:57

В 10-м туре чемпионата Норвегии «Сандефьорд» примет на домашней арене «Будё-Глимт». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Будё-Глимт» явным фаворитом этой встречи. На победу гостей можно поставить по коэффициенту 1.59. Победа «Сандефьорда» оценивается в 5.1. Ничейный исход встречи представлен коэффициентом 4.46.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.52 на ТБ 2.5 и 2.46 на ТМ 2.5.

Форма команд

К 10-му туру чемпионата Норвегии «Сандефьорд» подходит в плохой форме. Сыграв семь матчей в Высшей лиге, команда потерпела пять поражений, последнее из которых — в прошлом туре от «Стремсгодсета» (0:4). В нынешнем сезоне «Сандефьорд» одержал 2 победы, которые были оформлены во встречах с «Викингом» (3:0) и «Тромсе» (3:1). На данный момент клуб занимает место в зоне переходных матчей.

«Будё-Глимт» — чемпион Норвегии прошлого сезона. Новый розыгрыш Высшей лиги команда тоже начала успешно – на ее счету 23 очка и условная позиция лидера, поскольку у «Мольде» столько же баллов, но на один проведенный матч меньше. В прошлом туре чемпионата «Будё-Глимт» добился седьмой победы в сезоне, уверенно обыграв на своем поле «Стабек» (4:1). Так команда реабилитировалась за проигрыш «Мольде» (0:2) и ничью с «Волеренгой» (1:1).

Информация для ставок

«Сандефьорд» проиграл 3 из 4 домашних матчей в текущем чемпионате

«Будё-Глимт» побеждал соперника в 2 последних очных встречах

В 6 прошлых очных встречах команд сыграла ставка «обе забьют – да»

Прогноз

«Сандефьорд» пока ни чем не впечатлил в текущем розыгрыше Высшей лиги, поэтому выстоять против мотивированного чемпиона хозяева вряд ли смогут. Предлагаем ставку на победу «Будё-Глимт» по коэффициенту 1.59 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предложили сделать ставку «обе команды забьют» по коэффициенту 1.9 в матче Англия — Германия.