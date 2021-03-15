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«Санкт-Паули» — «Падерборн». Прогноз на матч второй Бундеслиги (15.03.2021)

вчера, 13:31

25-й тур второй по силе лиги Германии подарит нам противостояние двух середнячков турнирной таблицы, — «Санкт-Паули» принимает «Падерборн». Матч состоится 15 марта. Предлагаем вам прогноз и обзор коэффициентов букмекеров на это противостояние.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.5) Тб(2.5)
Мелбет 2.37 1.60
BetBoom 2.12 1.66

Ставки букмекеров

Минимальное преимущество букмекеры отдают хозяевам поля с коэффициентом 2.5 в букмекерской конторе Мелбет. Победа «Падерборна» будет стоить 2.85, ничью можно поставить с коэффициентом 3.3. Коэффициент на ставку «обе забьют» составил 1.55.

Вероятность низового матча составляет 2.14 (ТМ 2,5). Сверхголевая встреча команд (ТБ 2,5) оценивается в 1.71.

Форма команд

Команды находятся по соседству в турнирной таблице и не претендуют на серьезные турнирные задачи. «Санкт-Паули» благодаря хорошим результатам в последнее время и серии без поражений смог существенно продвинуться в чемпионате. Команда находится в хорошем настроении и готова продолжать радовать своих поклонников. В последнем туре «Санкт-Паули» сыграл вничью с «Карлсруэ» (0:0), а до этого обыграл одного из лидеров второй Бундеслиги «Гамбург» (1:0).

«Падерборн» не может похвастаться такими результатами и за последние пять матчей в чемпионате выиграли лишь однажды. Тем не менее команде не угрожает вылет из чемпионата, а отрыв от последних мест составляет 9 очков. В последней игре «Падерборн» проиграл «Дармштадту 98» (2:3), а туром ранее уступил и «Регенсбургу» (0:1).

Информация для ставок

  • «Санкт-Паули» выиграл семь из последних десяти матчей Бундеслиги 2
  • «Санкт-Паули» забивал в семи последних домашних мачтах из восьми в чемпионате
  • «Падерборн» не может выиграть на выезде уже шесть матчей кряду
  • Из пяти последних встреч команд два матча выиграл «Санкт-Паули», а три остались за «Падерборном»

Прогноз

В битве команд, которые являются соседями по турнирной таблице, довольно сложно предсказать победителя. Рекомендуем обратить внимание на количество забитых мячей. Сделать ставку на ТБ 2,5 можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составляет 1.71.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Пиза» — СПАЛ.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.5) Тб(2.5)
Мелбет 2.37 1.60
BetBoom 2.12 1.66
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shlomo
shlomo
вчера в 13:33
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