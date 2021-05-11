«Санта-Клара» – «Риу Аве». Прогноз на матч чемпионата Португалии (11.05.2021)

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сегодня, 00:22

В рамках 32-го тура чемпионата Португалии «Санта-Клара» на стадионе «Сан-Мигель» сыграет против «Риу Аве». Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который состоится 11 мая.

Ставки букмекеров

Больше шансов на успех в предстоящей игре букмекеры отводят хозяевам поля. Ставки на победу «Санта-Клары» БК Фонбет принимает по коэффициенту 3.14. Заключить пари на ничью можно за 3.14, а победа «Риу Аве» идет с котировкой 3.32.

Что касается результативности, то здесь предпочтения букмекера на стороне низового формата поединка. Исход ТМ(2,5) идет по коэффициенту 1.61, ТБ (2,5) – 2.40.

Форма команд

«Санта-Клара» не побеждала в пяти прошлых турах чемпионата Португалии. В этой серии команда проиграла в гостях «Витории» (0:1), «Бенфике» (1:2) и «Фамаликау» (0:1), а также разделила очки дома с «Боавиштой» (3:3) и «Морейренсе» (0:0).

В турнирной таблице лиги «Санта-Клара» базируется на седьмой позиции, набрав в общей сложности 37 очков. На место в первой шестерке команда уже не претендует.

«Риу Аве» еще не гарантировал себе спокойный финиш чемпионата Португалии. К очередному туру лиги команда подходит на 15-м месте, а преимущество над зоной переходных матчей составляет один балл.

В девяти прошлых матчах чемпионата «Риу Аве» не ощущал вкуса побед. За этот период команда шесть раз сыграла вничью и потерпела три фиаско – «Жил Висенте» (0:2), «Маритиму» (0:1) и «Спортинг» (0:2) в прошлом туре.

Информация для ставок

В 15 из 18 последних гостевых матчей «Риу Аве» выиграла ставка ТБ (2,5)

(2,5) «Санта-Клара» не проигрывала в 6 последних поединках лиги на своем поле

«Риу Аве» не забивал голы в 6 из 8 предыдущих игр чемпионата

Прогноз

Если «Санта-Клара» уже не нуждается в очках, то «Риу Аве» они сейчас очень нужны, чтобы не опуститься в зону переходных матчей. Учитывая это, предлагаем поставить на двойной шанс гостей по коэффициенту 1.61 в БК Фонбет.

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