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«Сантос» — «Спорт Ресифи». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (01.07.21)

вчера, 23:02

«Сантос» и «Спорт Ресифи» проведут очную встречу на стадионе «Вила Бельмиро» в рамках восьмого тура чемпионата Бразилии. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекерских контор на матч, который состоится 1 июля 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.653.845.93
Фонбет 1.60 3.60 6.50

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Сантос» фаворитом в этом противостоянии. Ставки на победу хозяев БК Мелбет принимает по коэффициенту 1.69, ничья – 3.64, а вероятность победы «Спорт Ресифи» оценивается котировкой 5.45.

Также букмекер отдают предпочтение низовому формату поединка. Ставки на ТМ (2,5) голов идут по коэффициенту 1.65, ТБ (2,5) – 2.37.

Форма команд

«Сантос», проведя семь матчей в чемпионате Бразилии, смог набрать 11 очков. Эти результаты позволяют команде занимать промежуточное шестое место в турнирной таблице. В трех прошлых турах Серии A «Сантос» не уступал соперникам.

«Спорт Ресифи» в семи поединках бразильской Серии A отметился лишь одной победой. Единственную викторию в лиге команда оформила в игре против «Гремио» на своем поле (1:0). В общем зачете команда занимает 15-е место, набрав пять очков.

Информация для ставок

• «Сантос» не пропускал голы в 5 из 7 прошлых домашних матчах чемпионата
• В 6 из 7 предыдущих домашних поединках «Сантоса» в лиге прошла ставка на ТМ (2,5)
• «Сантос» не проигрывал в 7 последних играх на своем поле в чемпионате

Прогноз

В разрезе домашних игр «Сантос» является лучшей командой чемпионата Бразилии. В четырех поединках на своем поле хозяева пропустили всего один гол, забив семь мячей. Предлагаем рассмотреть ставку на победу «Сантоса» по коэффициенту 1.69 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 3.13 на ничью в основное время матча Швеция — Украина.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.06 1.83 1.60 2.43
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Все комментарии
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 04:43
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Сантос»
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:59
Сантос не проиграет
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