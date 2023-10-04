«Селтик» — «Лацио». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (04.10.2023)

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вчера, 13:53

Ставки букмекеров

«Лацио»» является минимальным фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.5. В то время на победу «Селтика» коэффициент составляет 2.85. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 3.5

Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.8. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.02.

Форма команд

«Селтик» провел очень сложный первый тур и имел минимум шансов на успех из-за двух удалений. Большинство экспертов считает команду потенциальным аутсайдером в этой группе, поэтому в нынешнем туре хозяевам нужна победа, чтобы доказать обратное. В чемпионате Шотландии «Селтик» уверенно идет на первом месте с 19 баллами и выиграл две последние встречи с «Мотеруэллом» (2:1) и «Лингвистоном» (3:0).

«Лацио» уже прогремел на весь турнир благодаря спасительному голу вратаря команды Ивана Проведеля на последних секундах в игре с «Атлетико» (1:1). В Серии А у римлян дела идут не очень хорошо, но в Лиге Чемпионов такое событие может взбодрить команду, которая очень хочет бороться за выход в плей-офф. В последнем матче «Лацио» проиграл на выезде «Милану» (0:2), а ранее переиграл на своем поле «Торино» (2:0).

Информация для ставок

Шесть из семи последних матчей «Селтика» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Лацио» проиграл шесть из десяти последних матчей на выезде при четырех победах

«Селтик» выиграл два последних поединка у «Лацио» с одинаковым счетом (2:1)

Прогноз

«Селтик» не очень готов к нынешнему розыгрышу Лиги Чемпионов, а еще потеряла двух основных игроков из-за дисквалификаций. Предлагаем поверить в гостей и сделать ставку на «Лацио» по коэффициенту 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.