«Селтик» — «Мидтьюлланд». Прогноз на матч квалификации Лиги Чемпионов (20.07.2021)

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вчера, 21:53

Одним из самых интересных матчей дня на этом этапе квалификации Лиги Чемпионов станет встреча «Селтика» с «Мидтьюлландом». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на данную встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Селтику». Коэффициент на их победу составит 2.01. Успех «Мидтьюлланда» оцениваются по коэффициенту 3.65 в букмекерской конторе Мелбет. Шансы на ничью по котировкам букмекеров составили 3.55.

Форма команд

«Селтик» с большим отрывом уступил звание чемпиона «Рейнджерс». Команда начинает свой путь в Лиге Чемпионов только с этого раунда, поэтому нынешний матч станет первым для команды в новом сезоне.

«Мидтьюлланд» сыграл только один официальный поединок в новом сезоне, в котором не смог набрать очков. Коллектив также готовился к квалификационному матчу Лиги Чемпионов через товарищеские поединки и попытается навязать настоящую борьбу фавориту.

Информация для ставок

• Восемь из десяти последних матчей «Мидтьюлланда» закончились исходом «обе забьют»

• Четыре из шести последних матчей «Селтика» закончились исходом «обе забьют — нет»

• «Селтик» и «Мидтьюлланд» выиграли по четыре матча из десяти последних во всех турнирах

• «Мидтьюлланд» забивает в выездных встречах уже шесть матчей подряд

Прогноз

«Селтик» после неудачи в прошлом чемпионате имеет серьезный настрой, чтобы хорошо выступить во всех турнирах этого футбольного года. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.01 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предлагали интересный коэффициент на исход матча квалификации Лиги чемпионов.