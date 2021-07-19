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«Селтик» — «Мидтьюлланд». Прогноз на матч квалификации Лиги Чемпионов (20.07.2021)

вчера, 21:53

Одним из самых интересных матчей дня на этом этапе квалификации Лиги Чемпионов станет встреча «Селтика» с «Мидтьюлландом». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на данную встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.093.513.61
Лига Ставок 2.03 3.40 3.65
Фонбет 1.95 3.60 3.90
Мелбет 1.77 3.58 3.94
1XBET 1.75 3.58 4.10
BetBoom 1.98 3.49 3.80

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Селтику». Коэффициент на их победу составит 2.01. Успех «Мидтьюлланда» оцениваются по коэффициенту 3.65 в букмекерской конторе Мелбет. Шансы на ничью по котировкам букмекеров составили 3.55.

Форма команд

«Селтик» с большим отрывом уступил звание чемпиона «Рейнджерс». Команда начинает свой путь в Лиге Чемпионов только с этого раунда, поэтому нынешний матч станет первым для команды в новом сезоне.

«Мидтьюлланд» сыграл только один официальный поединок в новом сезоне, в котором не смог набрать очков. Коллектив также готовился к квалификационному матчу Лиги Чемпионов через товарищеские поединки и попытается навязать настоящую борьбу фавориту.

Информация для ставок

• Восемь из десяти последних матчей «Мидтьюлланда» закончились исходом «обе забьют»
• Четыре из шести последних матчей «Селтика» закончились исходом «обе забьют — нет»
• «Селтик» и «Мидтьюлланд» выиграли по четыре матча из десяти последних во всех турнирах
• «Мидтьюлланд» забивает в выездных встречах уже шесть матчей подряд

Прогноз

«Селтик» после неудачи в прошлом чемпионате имеет серьезный настрой, чтобы хорошо выступить во всех турнирах этого футбольного года. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.01 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предлагали интересный коэффициент на исход матча квалификации Лиги чемпионов.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.73 1.48 1.88 1.97 1.49 2.69
Лига Ставок 2.60 1.45 1.83 1.91 1.46 2.60
Мелбет 1.92 1.90
1XBET 1.92 1.91
BetBoom 2.60 1.49 1.82 1.98 1.46 2.71
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