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«Сент-Этьен» — «Брест». Прогноз на матч чемпионата Франции (24.04.2021)

вчера, 05:16

«Сент-Этьен» и «Брест» проведут очную встречу в рамках 34-го тура Лиги 1. Вашему вниманию прогноз и обзор линии букмекеров на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.093.573.79
Фонбет Live! 100.00 8.50 1.08
Мелбет 1.97 3.64 4.00
BetBoom 2.13 3.36 3.55

Ставки букмекеров

Заключить пари на победу «Сент-Этьена» букмекерская компания Фонбет предлагает по коэффициенту 2.14. Ничья в этой встрече котируется в 3.62, а победа «Бреста» представлена коэффициентом 3.68.

Ставка на тотал больше 2.5 мячей представлена коэффициентом 2.00, в то время как низовой исход матча (ТМ 2.5) можно сыграть по коэффициенту 1.87.

Форма команд

«Сент-Этьен» проводит неубедительный сезон в Лиге 1. К 34 туру команда подходит на 13-й позиции, набрав в общей сложности 39 баллов. Благодаря трем победам в последних пяти турах «зелено-белые» увеличили отрыв от зоны прямого вылета до 11 очков. В данной серии «Сент-Этьен» обыграл «Анже» (1:0), «Ним» (2:0) и «Бордо» (4:1), уступив представителям первой тройки в лице «Монако» (0:4) и ПСЖ (2:3).

«Брест» идет на 15-м месте в турнирной таблице с 37 баллами в активе. В пяти прошлых турах Лиги 1 команда не побеждала. После победы над главным аутсайдером чемпионата «Дижоном» (3:1) «Брест» сыграл вничью с «Анже» (0:0), «Нимом» (1:1) и «Лансом» (1:1), а также проиграл «Лорьяну» (0:1) и «Марселю» (1:3).

Информация для ставок

  • В четырех прошлых матчах Лиги 1 с участием «Бреста» больше двух голов не забивалось
  • «Брест» выиграл два предыдущих поединка с «Сент-Этьеном»
  • В шести очных встречах команд на поле «Сент-Этьена» побеждали хозяева

Прогноз

На данном отрезке сезона «Сент-Этьен» выглядит предпочтительней своего соперника. «Зелено-белые» если и проигрывали в последних турах, то в матчах с лидерами турнирной таблицы. Учитывая вышесказанное, предлагаем поставить на победу хозяев с форой (0) по коэффициенту 1.56 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.78 1.49 1.90 2.01 1.49 2.81
Мелбет 2.07 1.85
1XBET 2.59 1.52 1.90 2.04 1.45 2.83
BetBoom 2.64 1.49 1.82 1.99 1.46 2.74
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STVA 1
STVA 1
вчера в 05:20
Хозяева фаворит встреча
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