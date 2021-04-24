«Сент-Этьен» — «Брест». Прогноз на матч чемпионата Франции (24.04.2021)

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вчера, 05:16

«Сент-Этьен» и «Брест» проведут очную встречу в рамках 34-го тура Лиги 1. Вашему вниманию прогноз и обзор линии букмекеров на данный поединок.

Ставки букмекеров

Заключить пари на победу «Сент-Этьена» букмекерская компания Фонбет предлагает по коэффициенту 2.14. Ничья в этой встрече котируется в 3.62, а победа «Бреста» представлена коэффициентом 3.68.

Ставка на тотал больше 2.5 мячей представлена коэффициентом 2.00, в то время как низовой исход матча (ТМ 2.5) можно сыграть по коэффициенту 1.87.

Форма команд

«Сент-Этьен» проводит неубедительный сезон в Лиге 1. К 34 туру команда подходит на 13-й позиции, набрав в общей сложности 39 баллов. Благодаря трем победам в последних пяти турах «зелено-белые» увеличили отрыв от зоны прямого вылета до 11 очков. В данной серии «Сент-Этьен» обыграл «Анже» (1:0), «Ним» (2:0) и «Бордо» (4:1), уступив представителям первой тройки в лице «Монако» (0:4) и ПСЖ (2:3).

«Брест» идет на 15-м месте в турнирной таблице с 37 баллами в активе. В пяти прошлых турах Лиги 1 команда не побеждала. После победы над главным аутсайдером чемпионата «Дижоном» (3:1) «Брест» сыграл вничью с «Анже» (0:0), «Нимом» (1:1) и «Лансом» (1:1), а также проиграл «Лорьяну» (0:1) и «Марселю» (1:3).

Информация для ставок

В четырех прошлых матчах Лиги 1 с участием «Бреста» больше двух голов не забивалось

«Брест» выиграл два предыдущих поединка с «Сент-Этьеном»

В шести очных встречах команд на поле «Сент-Этьена» побеждали хозяева

Прогноз

На данном отрезке сезона «Сент-Этьен» выглядит предпочтительней своего соперника. «Зелено-белые» если и проигрывали в последних турах, то в матчах с лидерами турнирной таблицы. Учитывая вышесказанное, предлагаем поставить на победу хозяев с форой (0) по коэффициенту 1.56 в БК Фонбет.