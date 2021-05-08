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«Сент-Этьен» — «Марсель». Прогноз на матч чемпионата Франции (09.05.2021)

вчера, 05:28

В 36-м туре Лиги 1 «Марсель» сыграет на выезде с «Сент-Этьеном». Представляем обзор ставок букмекеров и прогноз на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.333.842.17
BetBoom 3.31 3.86 2.12

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Марсель» фаворитом этого поединка. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.21, ничейный исход котируется в 3.56, а победа «Сент-Этьена» представлена коэффициентом 3.54.

Что касается результативности поединка, то здесь букмекеры дали равноценную линию. Ставки на ТМ (2,5) и ТБ (2,5) идут с одинаковыми коэффициентами 1.95.

Форма команд

«Сент-Этьен» идет на 12-м месте в турнирной таблице Лиги 1. Команда по ходу сезона одержала 11 побед и 9 ничьих, что суммарно принесло ей 42 очка. В последнем туре первенства «зелено-белые» справились в гостях с «Монпелье» (2:1). Так «Сент-Этьен» реабилитировался за два поражения кряду, которые команда потерпела во встречах с ПСЖ (2:3) и «Брестом» (1:2).

«Марсель» не проигрывал в пяти прошлых турах чемпионата Франции. В этой серии южане оказались сильней «Дижона» (2:0), «Лорьяна» (3:2) и «Реймса» (3:1), а также поделили очки с «Монпелье» (3:3) и «Страсбуром» (1:1).
В турнирной таблице Лиги 1 «Марсель» делит пятое место с «Лансом», уступая своему конкуренту по дополнительным показателям.

Информация для ставок

  • В 4 прошлых домашних матчах «Сент-Этьена» сыграла ставка на ТБ (2,5)
  • Исход ТБ (2,5) также состоялся в 3 предыдущих выездных играх «Марселя»
  • «Сент-Этьен» выиграл 2 из 10 предыдущих домашних матчей в чемпионате

Прогноз

«Сент-Этьен» и «Марсель» разыгрались в атаке, что подтверждают последние матчи команд. В очном противостоянии этих команд так же стоит ожидать забитых голов. Предлагаем рассмотреть ставку на ТБ (2,5) по коэффициенту 1.95 в БК Бетсити.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.82 1.48 1.93 1.97 1.49 2.78
1XBET 2.77 1.45 1.97 1.97 1.51 2.56
BetBoom 2.82 1.46 1.93 1.93 1.53 2.58
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 12:13
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Марсель»
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