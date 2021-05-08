«Сент-Этьен» — «Марсель». Прогноз на матч чемпионата Франции (09.05.2021)

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вчера, 05:28

В 36-м туре Лиги 1 «Марсель» сыграет на выезде с «Сент-Этьеном». Представляем обзор ставок букмекеров и прогноз на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Марсель» фаворитом этого поединка. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.21, ничейный исход котируется в 3.56, а победа «Сент-Этьена» представлена коэффициентом 3.54.

Что касается результативности поединка, то здесь букмекеры дали равноценную линию. Ставки на ТМ (2,5) и ТБ (2,5) идут с одинаковыми коэффициентами 1.95.

Форма команд

«Сент-Этьен» идет на 12-м месте в турнирной таблице Лиги 1. Команда по ходу сезона одержала 11 побед и 9 ничьих, что суммарно принесло ей 42 очка. В последнем туре первенства «зелено-белые» справились в гостях с «Монпелье» (2:1). Так «Сент-Этьен» реабилитировался за два поражения кряду, которые команда потерпела во встречах с ПСЖ (2:3) и «Брестом» (1:2).

«Марсель» не проигрывал в пяти прошлых турах чемпионата Франции. В этой серии южане оказались сильней «Дижона» (2:0), «Лорьяна» (3:2) и «Реймса» (3:1), а также поделили очки с «Монпелье» (3:3) и «Страсбуром» (1:1).

В турнирной таблице Лиги 1 «Марсель» делит пятое место с «Лансом», уступая своему конкуренту по дополнительным показателям.

Информация для ставок

В 4 прошлых домашних матчах «Сент-Этьена» сыграла ставка на ТБ (2,5)

(2,5) Исход ТБ (2,5) также состоялся в 3 предыдущих выездных играх «Марселя»

(2,5) также состоялся в 3 предыдущих выездных играх «Марселя» «Сент-Этьен» выиграл 2 из 10 предыдущих домашних матчей в чемпионате

Прогноз