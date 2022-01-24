«Серен Юнайтед» — «Беерсхот-Вилрийк». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (26.01.2022)

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вчера, 16:11

Ставки букмекеров

Небольшое преимущество букмекеры отдают «Серен Юнайтед». Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Фонбет можно по коэффициенту 2.03. В то время на победу гостей коэффициент составляет 3.55. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 3.65.

Букмекеры больше верят, что матч не будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.76. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.07.

Форма команд

«Беерсхот-Вилрийк» только в прошлом туре смог прервать длинную серию без побед, но эти три очка не помогли команда сдвинуться с последнего места турнирной таблицы. Клуб набрал всего 12 очков, и чтобы говорить о возможном сохранении места в чемпионате, необходимо еще несколько побед подряд. Команда очень мало забивает (19 мячей), что является главной ее проблемой. В прошлом туре «Беерхсот-Вилрийк» обыграл на своем поле «Оуд-Хеверли» (3:1), а ранее крупно проиграл «Генту» (1:4).

«Серен Юнайтед» безнадежно проигрывает уже несколько матчей подряд и не может зацепиться даже за ничейный результат. Коллектив набрал 19 очков и находится на предпоследнем месте, отставая от ближайшего конкурента на четыре пункта. Предстоящий матч с последней командой чемпионата Бельгии может стать хорошим шансом набрать очки и попытаться сократить разрыв с прямыми конкурентами. «Серен Юнайтед» проиграл две последние игры «Сент-Трюйдену» (1:3) и «Юнион Сент-Жиллуаз» (0:4).

Информация для ставок

«Серен Юнайтед» проиграл восемь последних матчей во всех турнирах

Семь из десяти последних матчей «Беерсхот-Вилрийк» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Беерсхот-Вилрийк» выиграл все три поединка у «Серен Юнайтед» за последнее время

Прогноз

Битва аутсайдеров всегда интересна для нейтральных болельщиков и предстоящий матч будет игрой за «шесть очков», как принято называть такие встречи. Предполагаем, что «Беерсхот-Вилрийк» окажется немного удачливее и сильнее в этом поединке, набрав важные три очка. Сделать ставку на гостей можно по коэффициенту 3.55 в букмекерской конторе Фонбет.