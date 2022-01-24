«Серен Юнайтед» — «Беерсхот-Вилрийк». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (26.01.2022)

Ставки букмекеров
Небольшое преимущество букмекеры отдают «Серен Юнайтед». Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Фонбет можно по коэффициенту 2.03. В то время на победу гостей коэффициент составляет 3.55. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 3.65.
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завтра, 23:00
Букмекеры больше верят, что матч не будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.76. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.07.
Форма команд
«Беерсхот-Вилрийк» только в прошлом туре смог прервать длинную серию без побед, но эти три очка не помогли команда сдвинуться с последнего места турнирной таблицы. Клуб набрал всего 12 очков, и чтобы говорить о возможном сохранении места в чемпионате, необходимо еще несколько побед подряд. Команда очень мало забивает (19 мячей), что является главной ее проблемой. В прошлом туре «Беерхсот-Вилрийк» обыграл на своем поле «Оуд-Хеверли» (3:1), а ранее крупно проиграл «Генту» (1:4).
«Серен Юнайтед» безнадежно проигрывает уже несколько матчей подряд и не может зацепиться даже за ничейный результат. Коллектив набрал 19 очков и находится на предпоследнем месте, отставая от ближайшего конкурента на четыре пункта. Предстоящий матч с последней командой чемпионата Бельгии может стать хорошим шансом набрать очки и попытаться сократить разрыв с прямыми конкурентами. «Серен Юнайтед» проиграл две последние игры «Сент-Трюйдену» (1:3) и «Юнион Сент-Жиллуаз» (0:4).
Информация для ставок
- «Серен Юнайтед» проиграл восемь последних матчей во всех турнирах
- Семь из десяти последних матчей «Беерсхот-Вилрийк» завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Беерсхот-Вилрийк» выиграл все три поединка у «Серен Юнайтед» за последнее время
Прогноз
Битва аутсайдеров всегда интересна для нейтральных болельщиков и предстоящий матч будет игрой за «шесть очков», как принято называть такие встречи. Предполагаем, что «Беерсхот-Вилрийк» окажется немного удачливее и сильнее в этом поединке, набрав важные три очка. Сделать ставку на гостей можно по коэффициенту 3.55 в букмекерской конторе Фонбет.