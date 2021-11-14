«Серро-Ларго» — «Рентистас». Прогноз на матч уругвайской Примеры (15.11.2021)

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14 ноября 2021, 11:12

«Серро-Ларго» примет «Рентистас» в рамках 12-го тура уругвайской Примеры. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом противостояния букмекеры выбрали «Серро-Ларго». Поставить на победу уругвайского клуба можно по коэффициенту 1.88. Ничейный исход оценивается в 3.70, а победа «Рентистаса» в 3.60.

Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.73.

Форма команд

«Серро-Ларго» в нынешнем сезоне расположился на второй строчке в турнирной таблице. В активе уругвайского коллектива 23 пункта. Команда выиграла шесть поединков, пять раз играла вничью и ни разу не проигрывала. У клуба 19 забитых голов и шесть пропущенных в чемпионате Уругвая. В последних матчах «Серро-Ларго» выиграл у «Монтевидео Уондерерс», а также сыграл вничью с «Бостон Ривер» и победил «Феникс».

«Рентистас» расположился на десятой строчке в турнирной таблице чемпионата Уругвая. Команда выиграла четыре поединка, один раз сыграла вничью и проиграла в шести матчах. У «Рентистаса» в нынешнем сезоне 13 набранных очков. Уругвайский клуб забил 14 голов и пропустил 16 мячей в Примере. В последних матчах «Рентистас» выиграл у «Ривер Плейта», а также обыграл «Ливерпуль Монтевидео» и уступил «Серрито».

Информация для ставок

«Рентистас» выиграл три матча из последних пяти

«Серро-Ларго» не проигрывает 12 матчей кряду

У «Рентистаса» три забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно присмотреться к ставке на ничейный исход или победу «Рентистаса» по коэффициенту 1.82. В стопроцентную победу гостей не верится, но в то, что они могут побороться с «Серро-Ларго» за один балл — очень даже можно поверить. Клуб показывал в этом сезоне, что может стоять до последнего.