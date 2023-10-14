Северная Ирландия – Сан-Марино. Прогноз матча квалификации Евро-2024 (14.10.2023)

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вчера, 10:25

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагают коэффициент на их победу – 1.02. Поверить в успех Сан-Марино можно по невероятному коэффициенту 100. Ничейный результат котируется по коэффициенту 25.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 4.5 мячей по коэффициенту 2.05. На ТМ 4.5 коэффициент намного меньше и достигает 1.78. Выбрать вариант «обе забьют» предлагается за 4.5.

Форма команд

Сборная Северной Ирландии провалила нынешний отбор и к этому матчу она подходит лишь с тремя баллами в активе. У коллектива уже нет шансов пробиться в этой группе на Евро 2024, поэтому он будет играть с последней командой квалификации лишь для болельщиков. Два последних матча Северной Ирландии завершились поражениями от Казахстана (0:1) и Словении (2:4).

Сан-Марино практически не прогрессируют и из года в год является донором очков для более сильных соперников. Сейчас сборная не имеет набранных очков в активе и обладает одной из худших разниц забитых и пропущенных мячей (0:21). В предстоящем матче гостям также не на что рассчитывать, разве что забить первый гол в этой квалификации. В прошлом туре отбора Сан-Марино на своем поле проиграл Словении (0:4), а ранее с тем же счетом уступил на выезде Дании (0:4).

Информация для ставок

Сан-Марино не может забить уже семь матчей подряд во всех турнирах

Пять последних матча Северной Ирландии завершились поражениями

Северная Ирландия выиграла все пять матчей у Сан-Марино

Прогноз

Северная Ирландия очень цепко играет на своем стадионе и с главным аутсайдером группы не будет иметь проблем. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-3.5) по коэффициенту 1.73 в букмекерской конторе Лига Ставок.