Северная Македония — Исландия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (14.11.2021)

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13 ноября 2021, 00:32

Последний тур квалификации на чемпионат мира подарит нам интересную встречу — сборная Исландии сыграет на выезде с Северной Македонией. Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам и предлагают коэффициент на их победу – 1.59. Поверить в успех Исландии можно за 5.9. Ничейный результат котируется по коэффициенту 4.2.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.97. На ТМ 2.5 коэффициент немного меньше и достигает 1.89.

Форма команд

Сборная Исландии с самого начала квалификации показала, что не станет серьезным претендентом на первые два места. Перед заключительным туром у коллектива всего девять набранных очков и предпоследнее место. Команда существенно сдала и последние отборы проводит очень слабо, что для многих удивительно, после интересных и ярких выступлений несколько лет назад. Последние два матча Исландии завершились ничьей с Румынией (0:0) и крупной победой над Лихтенштейном (4:0).

Северная Македония неожиданно разгромила Армению на ее поле (5:0), что сделало команду главным фаворитом на второе место в своей группе. Коллективу обязательно надо выигрывать данную встречу, чтобы выйти в плей-офф, ведь главный конкурент Румыния играет с аутсайдером группы и наверняка возьмет три очка. Перед триумфальным матчем с Арменией команда крупно проиграла на своем поле Германии (0:4).

Информация для ставок

Шесть из семи последних матчей Северной Македонии завершились исходом «обе забьют — нет»

Исландия проиграла шесть из десяти последних матчей на выезде

Четыре из пяти последних матчей между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Северная Македония выиграла два последних матча с Исландией на своем поле

Прогноз

Северная Македония осознает, что только от них зависит судьба второго места в группе и поэтому приложит все усилия для победы в матче для немотивированного соперника. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.59 в букмекерской конторе Мелбет.