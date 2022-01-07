«Севилья» — «Хетафе». Прогноз на матч Примеры (09.01.2022)

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вчера, 19:01

9 января 2022 года состоится поединок «Севилья — Хетафе». Эта игра пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в рамках 20-го тура Испанской Примеры. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч в Испании.

Ставки букмекеров

Фаворит этого поединка — «Севилья». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.60. Ничейный исход оценивается в 3.60, а победа «Хетафе» в 7.00. Также можно сделать дополнительную ставку на то, что оба клуба забьют — по коэффициенту 2.40.

Форма команд

«Севилья» идет в нынешнем сезоне на второй строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 41 балл. У команды 12 побед, пять ничьих и два поражения. Всего у «нервионцев» 30 забитых и 13 пропущенных мячей. В последних встречах «Севилья» выиграла у «Кадиса» 0:1, а также сыграла вничью с «Барселоной» 1:1 и обыграла «Атлетико» из Мадрида 2:1.

«Хетафе» идет в нынешнем сезон Испанской Примеры на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 18 баллов. У команды четыре победы, шесть ничьих и девять поражений. Коллектив забил 13 голов и пропустил 20 мячей. В последних встречах команда из пригорода Мадрида выиграла у «Реала» со счетом 1:0, а также обыграла «Осасуну» 1:0 и сыграла вничью с «Алавесом» 1:1. У клуба неплохая статистика последних игр, она уже достаточно долго не проигрывает в Примере.

Информация для ставок

«Хетафе» выиграл два матча из последних пяти

«Севилья» не проигрывает вот уже шесть игр кряду

У «Хетафе» два забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке букмекеры Фонбет рекомендуют присмотреться к ставке на ничейный исход или победа «Хетафе» по коэффициенту 2.35. «Хетафе» уже удивлял болельщиков, когда обыграл «Реал», тем более в последних играх клуб смотрится неплохо. Гости могут преподнести хозяевам сюрприз.