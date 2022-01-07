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«Севилья» — «Хетафе». Прогноз на матч Примеры (09.01.2022)

вчера, 19:01

9 января 2022 года состоится поединок «Севилья — Хетафе». Эта игра пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в рамках 20-го тура Испанской Примеры. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч в Испании.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.573.727.58
Фонбет 1.60 3.60 7.00
Мелбет 1.63 3.76 7.40
1XBET 1.63 3.76 7.40
BetBoom 1.59 3.64 7.59

Ставки букмекеров

Фаворит этого поединка — «Севилья». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.60. Ничейный исход оценивается в 3.60, а победа «Хетафе» в 7.00. Также можно сделать дополнительную ставку на то, что оба клуба забьют — по коэффициенту 2.40.

Форма команд

«Севилья» идет в нынешнем сезоне на второй строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 41 балл. У команды 12 побед, пять ничьих и два поражения. Всего у «нервионцев» 30 забитых и 13 пропущенных мячей. В последних встречах «Севилья» выиграла у «Кадиса» 0:1, а также сыграла вничью с «Барселоной» 1:1 и обыграла «Атлетико» из Мадрида 2:1.

«Хетафе» идет в нынешнем сезон Испанской Примеры на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 18 баллов. У команды четыре победы, шесть ничьих и девять поражений. Коллектив забил 13 голов и пропустил 20 мячей. В последних встречах команда из пригорода Мадрида выиграла у «Реала» со счетом 1:0, а также обыграла «Осасуну» 1:0 и сыграла вничью с «Алавесом» 1:1. У клуба неплохая статистика последних игр, она уже достаточно долго не проигрывает в Примере.

Информация для ставок

«Хетафе» выиграл два матча из последних пяти
«Севилья» не проигрывает вот уже шесть игр кряду
У «Хетафе» два забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке букмекеры Фонбет рекомендуют присмотреться к ставке на ничейный исход или победа «Хетафе» по коэффициенту 2.35. «Хетафе» уже удивлял болельщиков, когда обыграл «Реал», тем более в последних играх клуб смотрится неплохо. Гости могут преподнести хозяевам сюрприз.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.93 1.93 1.52 2.63 1.23 4.33
Мелбет 1.57 2.65
1XBET 1.57 2.65
Все комментарии
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krxpdx98qgfw
вчера в 20:10
Футбольный клуб Севилья выиграет матч.
shlomo
shlomo
вчера в 19:10
Хозяева не проиграют
tvu87qx543nw
tvu87qx543nw
вчера в 19:10
Футбольный клуб Севилья одержит победу.
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