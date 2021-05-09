«Шахтёр» Солигорск – БАТЭ. Прогноз на матч чемпионата Беларуси (09.05.2021)

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вчера, 14:06

Центральный матч восьмого тура чемпионата Беларуси пройдет в Солигорске, где местный «Шахтёр» примет БАТЭ . В нашем анонсе вы найдете прогноз и обзор ставок букмекеров на игру, которая состоится 9 мая.

Ставки букмекеров

В этом поединке букмекеры склоняются к победе действующего чемпиона Беларуси. Поставить на викторию «Шахтёра» БК Бетсити предлагает по коэффициенту 1.96, а шансы БАТЭ увезти три очка из Солигорска оцениваются в 3.70. Заключить пари на ничью можно за 3.38.

Что касается голов, то здесь букмекеры больше склоняются к низовому формату матча. Ставки ТМ(2,5) доступны по коэффициенту 1.73, ТБ (2,5) – 2.13.

Форма команд

По итогам семи проведенных туров Высшей лиги «Шахтёр» показал 100-процентный результат. Коллектив из Солигорска выиграл все семь матчей с общим счетом 20:4. Эти результаты позволили «горнякам» захватить единолично лидерство в турнирной таблице, а преимущество над ближайшим соперником и прямым конкурентом составляет четыре очка.

Среди уходящей недели «Шахтёр» сенсационно вылетел из Кубка Беларуси. После домашней победы над «Ислочью» (1:0) подопечные Романа Григорчука проиграли сопернику в гостях и покинули турнир на стадии полуфинала.

В активе БАТЭ пять побед и две ничьих в стартовавшем розыгрыше Высшей лиги. Набрав 17 очков, клуб из Борисова расположился на второй строчке рейтинга чемпионата. В трех прошлых турах первенства «желтые» победили «Энергетик-БГУ» (2:1), «Ислочь» (4:1) и «Сморгонь» (1:0).

Также БАТЭ пробился в финал Кубка страны. После домашней победы над «Торпедо-БелАЗ» (4:1) команда отстояла преимущество в ответной встрече – ничья 1:1.

Статистика

4 прошлых встречи «Шахтёра» и БАТЭ во всех турнирах закончились вничью

во всех турнирах закончились вничью В 2 последних дуэлях команд сыграла ставка ТБ (2,5)

(2,5) «Шахтёр» выиграл 7 прошлых матчей на своем поле во всех турнирах

Прогноз

Во встрече прямых конкурентов в борьбе за титул не стоит ожидать голевой результативности. «Шахтёр» и БАТЭ очень мало пропускают в этом сезоне, надежно действуя в обороне. Учитывая это, а также ответственность команд за результат, предлагаем поставить на ТМ(2,5) по коэффициенту 1.73 в БК Бетсити.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Энергетик-БГУ» — «Торпедо-БелАЗ».