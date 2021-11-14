«Шапекоэнсе» — «Жувентуде». Прогноз на матч бразильской Серии А (15.11.2021)

В рамках 32-го тура бразильской Серии А «Шапекоэнсе» примет «Жувентуде». Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.
|
0 : 2
завершен
15 ноября 2021, 01:00
понедельник
Ставки букмекеров
Фаворитом, по мнению букмекеров, является «Жувентуде». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.60. Ничейный исход оценивают в 3.05, а победу хозяев в 2.95.
Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.92.
Форма команд
«Шапекоэнсе» расположился на 20-й строчке в турнирной таблице. В активе бразильского коллектива 15 пунктов. Команда выиграла один поединок, 12 раз играла вничью и проиграла в 18 матчах. У «Шапекоэнсе» 26 забитых и 52 пропущенных гола. В последних матчах этот коллектив сыграл вничью с «Фламенго», а также не смог обыграть «Куябу» и проиграл «Коринтиансу».
У «Жувентуде» ситуация чуть лучше, чем у оппонента. Команда набрала 33 пункта и находится на 17-й строчке в турнирной таблице Этот бразильский коллектив выиграл семь матчей, 12 раз играл вничью и проиграл в 11 поединках. Всего у «Жувентуде» 29 забитых и 37 пропущенных мячей. «Жувентуде» выиграл у «Интернасьоналя», а также сыграл вничью с «Баией» и «Сеарой».
Информация для ставок
- «Жувентуде» не проигрывает три матча кряду
- «Шапекоэнсе» не побеждает 11 игр кряду
- У «Жувентуде» два забитых мяча за три последних матча
Прогноз
В этом поединке можно сделать ставку на тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.50. Бразильские клубы часто много забивают, а предсказать победителя грядущего поединка очень сложно. Поэтому ставка на тотал голов выглядит логичной.