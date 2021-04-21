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«Шеффилд Юнайтед» — «Брайтон» . Прогноз на матч АПЛ (24.04.2021)

вчера, 21:17

24 апреля 2021 года «Шеффилд» примет «Брайтон» на своем поле в рамках очередного тура АПЛ. Ситуацию «Шеффилда» можно назвать безвыходной, скорее всего, клуб не будет выступать в АПЛ в следующем сезоне. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на матч с участием худшей команды АПЛ.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.233.521.75
Лига Ставок 5.40 3.55 1.75
Фонбет 5.25 3.55 1.73
BetBoom 5.95 3.47 1.73

Ставки букмекеров

«Брайтон» — фаворит этого матча. Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.77. Также можно сделать ставку на победу «Шеффилда» по коэффициенту 5.20 и на ничейный исход по коэффициенту 3.60.

Форма команд

«Шеффилд» — худшая команда АПЛ. В активе этого клуба 14 баллов. Всего в этом сезоне у «Шеффилда» четыре победы, две ничьих и 26 поражений. Удивительно, но «Шеффилд» проигрывал всем подряд, а затем выиграл у «Манчестер Юнайтед», этот клуб может преподнести сюрприз. В активе команды 17 забитых мячей и 56 пропущенных. В последних играх «Шеффилд» играет очень плохо и с каждым поединком продлевает серию без побед.

Нельзя сказать, что «Брайтон» играет лучше «Шеффилда», но у этого клуба есть шансы на спасение. Команда набрала 34 балла и находится на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе «Брайтона» семь побед, 13 ничьих и 12 поражений. У клуба 33 забитых и 38 пропущенных. В последних играх «Брайтон» играет неплохо и старается брать очки в каждом из оставшихся поединков. Стиль игры этих клубов очень похож, но у «Брайтона» лучше исполнители.

Информация для ставок

  • «Брайтон» не побеждает три игры кряду
  • «Шеффилд» проиграл шесть матчей подряд во всех турнирах
  • У «Шеффилда» всего три победы в шестнадцати домашних матчах

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — победа «Брайтона» и ТБ 2.5 по коэффициенту 3.30. Стоит присмотреться и к ставке на гол с 1-й по 15-ю минуту по коэффициенту 3.80.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.14 1.72 1.58 2.41
Лига Ставок 2.09 1.75 1.60 2.35
1XBET 2.22 1.71 1.73 2.29 1.33 3.44
BetBoom 2.04 1.83 1.58 2.46 1.27 3.92
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 21:20
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Брайтон»
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