«Шеффилд Юнайтед» — «Брайтон» . Прогноз на матч АПЛ (24.04.2021)

24 апреля 2021 года «Шеффилд» примет «Брайтон» на своем поле в рамках очередного тура АПЛ. Ситуацию «Шеффилда» можно назвать безвыходной, скорее всего, клуб не будет выступать в АПЛ в следующем сезоне. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на матч с участием худшей команды АПЛ.
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24 апреля 2021, 22:00
суббота
Ставки букмекеров
«Брайтон» — фаворит этого матча. Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.77. Также можно сделать ставку на победу «Шеффилда» по коэффициенту 5.20 и на ничейный исход по коэффициенту 3.60.
Форма команд
«Шеффилд» — худшая команда АПЛ. В активе этого клуба 14 баллов. Всего в этом сезоне у «Шеффилда» четыре победы, две ничьих и 26 поражений. Удивительно, но «Шеффилд» проигрывал всем подряд, а затем выиграл у «Манчестер Юнайтед», этот клуб может преподнести сюрприз. В активе команды 17 забитых мячей и 56 пропущенных. В последних играх «Шеффилд» играет очень плохо и с каждым поединком продлевает серию без побед.
Нельзя сказать, что «Брайтон» играет лучше «Шеффилда», но у этого клуба есть шансы на спасение. Команда набрала 34 балла и находится на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе «Брайтона» семь побед, 13 ничьих и 12 поражений. У клуба 33 забитых и 38 пропущенных. В последних играх «Брайтон» играет неплохо и старается брать очки в каждом из оставшихся поединков. Стиль игры этих клубов очень похож, но у «Брайтона» лучше исполнители.
Информация для ставок
- «Брайтон» не побеждает три игры кряду
- «Шеффилд» проиграл шесть матчей подряд во всех турнирах
- У «Шеффилда» всего три победы в шестнадцати домашних матчах
Прогноз
Актуальная ставка на эту игру — победа «Брайтона» и ТБ 2.5 по коэффициенту 3.30. Стоит присмотреться и к ставке на гол с 1-й по 15-ю минуту по коэффициенту 3.80.