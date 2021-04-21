«Шеффилд Юнайтед» — «Брайтон» . Прогноз на матч АПЛ (24.04.2021)

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вчера, 21:17

24 апреля 2021 года «Шеффилд» примет «Брайтон» на своем поле в рамках очередного тура АПЛ . Ситуацию «Шеффилда» можно назвать безвыходной, скорее всего, клуб не будет выступать в АПЛ в следующем сезоне. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на матч с участием худшей команды АПЛ .

Ставки букмекеров

«Брайтон» — фаворит этого матча. Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.77. Также можно сделать ставку на победу «Шеффилда» по коэффициенту 5.20 и на ничейный исход по коэффициенту 3.60.

Форма команд

«Шеффилд» — худшая команда АПЛ . В активе этого клуба 14 баллов. Всего в этом сезоне у «Шеффилда» четыре победы, две ничьих и 26 поражений. Удивительно, но «Шеффилд» проигрывал всем подряд, а затем выиграл у «Манчестер Юнайтед», этот клуб может преподнести сюрприз. В активе команды 17 забитых мячей и 56 пропущенных. В последних играх «Шеффилд» играет очень плохо и с каждым поединком продлевает серию без побед.

Нельзя сказать, что «Брайтон» играет лучше «Шеффилда», но у этого клуба есть шансы на спасение. Команда набрала 34 балла и находится на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе «Брайтона» семь побед, 13 ничьих и 12 поражений. У клуба 33 забитых и 38 пропущенных. В последних играх «Брайтон» играет неплохо и старается брать очки в каждом из оставшихся поединков. Стиль игры этих клубов очень похож, но у «Брайтона» лучше исполнители.

Информация для ставок

«Брайтон» не побеждает три игры кряду

«Шеффилд» проиграл шесть матчей подряд во всех турнирах

У «Шеффилда» всего три победы в шестнадцати домашних матчах

Прогноз