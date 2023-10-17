«Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (21.10.2023)

Ставки букмекеров
«Манчестер Юнайтед» в данном матче считается большим фаворитом. Поставить на победу гостей в БК Лига Ставок можно по коэффициенту 1.43. В то время на победу хозяев коэффициент составляет 7.2. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 5.
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21 октября 2023, 22:00
суббота
Букмекеры больше верят, что матч станет очень результативным, поэтому коэффициент на ТБ 3 составляет 1.88. Поставить на низовой матч (ТМ 3) можно по коэффициенту 1.92.
Форма команд
«Шеффилд Юнайтед» на данном отрезке сезона является самой слабой командой в турнирной таблице и занимает последнее место с одним набранным баллом. Пока что команда не готова к уровню АПЛ и в предстоящем матче с «Манчестер Юнайтед» наверняка будет иметь целый ворох проблем. Два последних матча коллектива в чемпионате Англии завершились поражениями от «Фулхэма» (1:3) и «Вест Хэма» (0:2).
«Манчестер Юнайтед» в последние месяцы сам себе создает проблемы и иногда героически их преодолевает. Клуб занимает только десятое место в турнирной таблице с 12 баллами, но плотность очень высокая и одна две победы существенно улучшат настроение болельщиков. В прошлом туре АПЛ «красные дьяволы» вырвали в добавленное время победу у «Брентфорда» (2:1), а в Лиге Чемпионов неожиданно проиграли «Галатасараю» на своем поле (2:3).
Информация для ставок
- «Шеффилд Юнайтед» проиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Манчестер Юнайтед» проиграл семь из десяти выездных поединков за последнее время
- «Манчестер Юнайтед» выиграл три из пяти последних встреч с «Шеффилд Юнайтед»
- Четыре последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
«Манчестер Юнайтед» выйдет на поле с целью победить последнюю команду АПЛ и вряд ли хозяева смогут долго сопротивляться. Сделать ставку на победу гостей с форой (-1.5) можно по коэффициенту 2.13 в букмекерской конторе Лига Ставок.