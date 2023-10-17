«Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (21.10.2023)

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вчера, 19:42

Ставки букмекеров

«Манчестер Юнайтед» в данном матче считается большим фаворитом. Поставить на победу гостей в БК Лига Ставок можно по коэффициенту 1.43. В то время на победу хозяев коэффициент составляет 7.2. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 5.

Букмекеры больше верят, что матч станет очень результативным, поэтому коэффициент на ТБ 3 составляет 1.88. Поставить на низовой матч (ТМ 3) можно по коэффициенту 1.92.

Форма команд

«Шеффилд Юнайтед» на данном отрезке сезона является самой слабой командой в турнирной таблице и занимает последнее место с одним набранным баллом. Пока что команда не готова к уровню АПЛ и в предстоящем матче с «Манчестер Юнайтед» наверняка будет иметь целый ворох проблем. Два последних матча коллектива в чемпионате Англии завершились поражениями от «Фулхэма» (1:3) и «Вест Хэма» (0:2).

«Манчестер Юнайтед» в последние месяцы сам себе создает проблемы и иногда героически их преодолевает. Клуб занимает только десятое место в турнирной таблице с 12 баллами, но плотность очень высокая и одна две победы существенно улучшат настроение болельщиков. В прошлом туре АПЛ «красные дьяволы» вырвали в добавленное время победу у «Брентфорда» (2:1), а в Лиге Чемпионов неожиданно проиграли «Галатасараю» на своем поле (2:3).

Информация для ставок

«Шеффилд Юнайтед» проиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Манчестер Юнайтед» проиграл семь из десяти выездных поединков за последнее время

«Манчестер Юнайтед» выиграл три из пяти последних встреч с «Шеффилд Юнайтед»

Четыре последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

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