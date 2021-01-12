«Шеффилд Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (12.01.2021)

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12 января 2021, 00:21

12 января в схватке сойдутся команды «Шеффилд Юнайтед» и «Ньюкасл Юнайтед». Получится ли у хозяев поля набрать три очка? Ответ вы найдете в прогнозе от аналитиков нашего ресурса.

Ставки букмекеров

На данный матч в букмекерской конторе Мелбет доступны следующие котировки. Сыграть победу «Шеффилд Юнайтед» можно за 2.49, ничья в данном матче идет за 3.24, а триумф «Ньюкасла» можно взять за 3.18.

Тотал в этом матче зафиксирован на значении в 2,5 мяча. Больше доступно за 2.56, меньше — 1.57.

Форма команд

«Шеффилд Юнайтед» в последних двух матчах потерпел поражения. На сегодняшний день команда находится на 20-м месте в таблице с отставанием от спасительной зоны в 12 очков.

В последних двух матчах побед у «Ньюкасл Юнайтед» не было. На данный момент «Ньюкасл» располагается на пятнадцатом месте с опережением зоны вылета на 7 очков.

Информация для ставок

«Шеффилд» сыграл вничью в двух из десяти последних домашних матчей, остальные восемь закончились поражениями

«Ньюкасл Юнайтед» выиграл в трех из 10 последних поединков, в пяти проиграл, два закончились вничью

В последнем очном матче команд зафиксирована победа «Ньюкасл Юнайтед» (2:0)

Прогноз

С нашей точки зрения, у гостей больше шансов выиграть. «Шеффилд» находится в глубоком кризисе. Надеемся, что «Ньюкасл Юнайтед» сумеет осуществить предоставленные ему шансы и выиграет в этом поединке.

Наша ставка на победу «сорок» по коэффициенту 3.18.

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