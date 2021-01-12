«Шеффилд Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (12.01.2021)

12 января в схватке сойдутся команды «Шеффилд Юнайтед» и «Ньюкасл Юнайтед». Получится ли у хозяев поля набрать три очка? Ответ вы найдете в прогнозе от аналитиков нашего ресурса.
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1 : 0
завершен
12 января 2021, 21:00
вторник
Ставки букмекеров
На данный матч в букмекерской конторе Мелбет доступны следующие котировки. Сыграть победу «Шеффилд Юнайтед» можно за 2.49, ничья в данном матче идет за 3.24, а триумф «Ньюкасла» можно взять за 3.18.
Тотал в этом матче зафиксирован на значении в 2,5 мяча. Больше доступно за 2.56, меньше — 1.57.
Форма команд
«Шеффилд Юнайтед» в последних двух матчах потерпел поражения. На сегодняшний день команда находится на 20-м месте в таблице с отставанием от спасительной зоны в 12 очков.
В последних двух матчах побед у «Ньюкасл Юнайтед» не было. На данный момент «Ньюкасл» располагается на пятнадцатом месте с опережением зоны вылета на 7 очков.
Информация для ставок
- «Шеффилд» сыграл вничью в двух из десяти последних домашних матчей, остальные восемь закончились поражениями
- «Ньюкасл Юнайтед» выиграл в трех из 10 последних поединков, в пяти проиграл, два закончились вничью
- В последнем очном матче команд зафиксирована победа «Ньюкасл Юнайтед» (2:0)
Прогноз
С нашей точки зрения, у гостей больше шансов выиграть. «Шеффилд» находится в глубоком кризисе. Надеемся, что «Ньюкасл Юнайтед» сумеет осуществить предоставленные ему шансы и выиграет в этом поединке.
Наша ставка на победу «сорок» по коэффициенту 3.18.
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