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«Шеффилд Юнайтед» — «Вест Хэм». Прогноз на матч АПЛ (21.01.2024)

вчера, 11:00
Вест Хэм

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры минимальным фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «Вест Хэма» составляет 2.2. Поставить на «Шеффилд Юнайтед» можно по 3.4, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.07. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.77. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.83.

Форма команд

«Шеффилд Юнайтед» в очень давно не выигрывает в чемпионате Англии и является одним из главных претендентов на вылет. Команда занимает последнее место и набрала всего девять пунктов, что на три балла меньше, чем у ближайшего соперника. В прошлом матче кубка ФА «Шеффилд Юнайтед» разгромил «Гиллингем» (4:0), а ранее уступил на выезде «Манчестер Сити» (0:2).

«Вест Хэм» в нескольких последних матчах выглядел невыразительно и за три поединка забил всего один мяч. Перед стартом очередного тура «молотобойцы» занимают шестое место с 34 баллами и отстает от «Тоттенхэма» на шесть пунктов, но имеют игру в запасе. В матче с аутсайдером гостям нельзя терять очки, если они хотят бороться за зону еврокубков. Два последних матча «Вест Хэма» завершились поражением от «Бристоль Сити» в кубке ФА (0:1) и ничьей с этой же командой в первой встрече (1:1).

Информация для ставок

  • «Вест Хэм» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Шеффилд Юнайтед» проиграл семь из десяти последних матчей на своем стадионе
  • «Вест Хэм» выиграл три последних поединка с «Шеффилд Юнайтед»
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды мало забивают друг другу в личных встречах, и мы предполагаем, что в этот раз также много голов зрители не увидят. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.77.

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Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:51
Конечно, Вест Хэм сильнее. Но слишком много кадровых потерь могут помешать лондонцам победить. Если вы всё же верите в успех гостей, то берите фору (0) на них за рабочий коэффициент. Но мне больше нравится ставка на ОЗ. Даже с учётом всех своих проблем как минимум раз "молотобойцы" забивать в ворота худшей команды лиги обязаны. Ну а "клинкам", в их турнирном положении, просто ничего не остаётся как бороться за каждое очко в каждом матче, особенно на своём поле. Без голов копилка команды пополняться стабильно не будет. И что-то мне подсказывает, что в данном поединке Шеффилд может вполне удивить и даже не проиграть лондонцам. Но моя ставка с исходом никак не будет связана, я жду по голу с каждой стороны, мне этого хватит. Прогноз - Обе забьют.
zntc2mrzq65s
zntc2mrzq65s
вчера в 13:43
“Вест Хэм” является фаворитом этого матча.
xauxygkgnw4w
xauxygkgnw4w
вчера в 13:42
Матч будет достаточно равным. Однако, считаю, что шансы “Вест Хэма” немного выше.
Neuron0017
Neuron0017
вчера в 13:20
Обе команды забьют.
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 11:50
Вест Хэм победит и обе команды забьют.
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