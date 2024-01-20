«Шеффилд Юнайтед» — «Вест Хэм». Прогноз на матч АПЛ (21.01.2024)

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вчера, 11:00

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры минимальным фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «Вест Хэма» составляет 2.2. Поставить на «Шеффилд Юнайтед» можно по 3.4, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.07. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.77. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.83.

Форма команд

«Шеффилд Юнайтед» в очень давно не выигрывает в чемпионате Англии и является одним из главных претендентов на вылет. Команда занимает последнее место и набрала всего девять пунктов, что на три балла меньше, чем у ближайшего соперника. В прошлом матче кубка ФА «Шеффилд Юнайтед» разгромил «Гиллингем» (4:0), а ранее уступил на выезде «Манчестер Сити» (0:2).

«Вест Хэм» в нескольких последних матчах выглядел невыразительно и за три поединка забил всего один мяч. Перед стартом очередного тура «молотобойцы» занимают шестое место с 34 баллами и отстает от «Тоттенхэма» на шесть пунктов, но имеют игру в запасе. В матче с аутсайдером гостям нельзя терять очки, если они хотят бороться за зону еврокубков. Два последних матча «Вест Хэма» завершились поражением от «Бристоль Сити» в кубке ФА (0:1) и ничьей с этой же командой в первой встрече (1:1).

Информация для ставок

«Вест Хэм» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Шеффилд Юнайтед» проиграл семь из десяти последних матчей на своем стадионе

«Вест Хэм» выиграл три последних поединка с «Шеффилд Юнайтед»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды мало забивают друг другу в личных встречах, и мы предполагаем, что в этот раз также много голов зрители не увидят. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.77.