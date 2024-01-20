«Шеффилд Юнайтед» — «Вест Хэм». Прогноз на матч АПЛ (21.01.2024)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры минимальным фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «Вест Хэма» составляет 2.2. Поставить на «Шеффилд Юнайтед» можно по 3.4, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.
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сегодня, 17:00
Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.07. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.77. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.83.
Форма команд
«Шеффилд Юнайтед» в очень давно не выигрывает в чемпионате Англии и является одним из главных претендентов на вылет. Команда занимает последнее место и набрала всего девять пунктов, что на три балла меньше, чем у ближайшего соперника. В прошлом матче кубка ФА «Шеффилд Юнайтед» разгромил «Гиллингем» (4:0), а ранее уступил на выезде «Манчестер Сити» (0:2).
«Вест Хэм» в нескольких последних матчах выглядел невыразительно и за три поединка забил всего один мяч. Перед стартом очередного тура «молотобойцы» занимают шестое место с 34 баллами и отстает от «Тоттенхэма» на шесть пунктов, но имеют игру в запасе. В матче с аутсайдером гостям нельзя терять очки, если они хотят бороться за зону еврокубков. Два последних матча «Вест Хэма» завершились поражением от «Бристоль Сити» в кубке ФА (0:1) и ничьей с этой же командой в первой встрече (1:1).
Информация для ставок
- «Вест Хэм» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Шеффилд Юнайтед» проиграл семь из десяти последних матчей на своем стадионе
- «Вест Хэм» выиграл три последних поединка с «Шеффилд Юнайтед»
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Команды мало забивают друг другу в личных встречах, и мы предполагаем, что в этот раз также много голов зрители не увидят. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.77.