«Шемрок Роверс» — «Дрогеда Юнайтед». Прогноз на матч чемпионата Ирландии (25.06.2021)

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вчера, 05:48

В 18-м туре Премьер-лиги Ирландии «Шемрок Роверс» примет на своем поле «Дрогеду Юнайтед». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Шемрок Роверс» явным фаворитом этого поединка. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.46. Победа «Дрогеды» оценивается в 7.1. Ничейный исход представлен коэффициентом 4.45.

Букмекеры предлагают коэффициент 1.86 на тотал больше 2.5 мячей. Низовой исход матча (ТМ 2.5) котируется в 1.92. Поставить на то, что обе команды обменяются голами, можно по коэффициенту 2.1.

Форма команд

«Шемрок Роверс» занимает второе место в турнирной таблице с 34 баллами в активе. Последнее время команда не отличается стабильностью. 18 июня «Шемрок Роверс» разгромил «Уотерфорд Юнайтед» (4:1), но в предыдущем туре проиграл «Богемиану» (0:1).

«Дрогеда Юенайтед» расположилась на пятом месте в чемпионате с 25 набранными баллами. На данный момент команда находится в плохой форме. В двух последних турах «Дрогеда» уступила «Богемиану» (0:5) и «Дандолку» (0:1).

Информация для ставок

«Шемрок Роверс» не выигрывает дома три поединка подряд

«Дрогеда» выиграла три из четырех последних выездных матчей

Предыдущая очная встреча команд завершилась победой «Шемрок Роверс» (1:0)

«Шемрок Роверс» пропускает дома в восьми из девяти последних матчей

Прогноз

Обе команды предстоящего поединка любят играть в атаку. Вероятно, что, преимуществом будут владеть хозяева поля, но мы ожидаем, что гости тоже обязательно создадут несколько опасных моментов и прервут голевую засуху. Рекомендуем сделать ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.86 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 1.6 на победу хозяев в матче «Флора» — «Нымме Калью».