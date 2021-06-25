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«Шемрок Роверс» — «Дрогеда Юнайтед». Прогноз на матч чемпионата Ирландии (25.06.2021)

вчера, 05:48

В 18-м туре Премьер-лиги Ирландии «Шемрок Роверс» примет на своем поле «Дрогеду Юнайтед». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Шемрок Роверс» явным фаворитом этого поединка. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.46. Победа «Дрогеды» оценивается в 7.1. Ничейный исход представлен коэффициентом 4.45.

Букмекеры предлагают коэффициент 1.86 на тотал больше 2.5 мячей. Низовой исход матча (ТМ 2.5) котируется в 1.92. Поставить на то, что обе команды обменяются голами, можно по коэффициенту 2.1.

Форма команд

«Шемрок Роверс» занимает второе место в турнирной таблице с 34 баллами в активе. Последнее время команда не отличается стабильностью. 18 июня «Шемрок Роверс» разгромил «Уотерфорд Юнайтед» (4:1), но в предыдущем туре проиграл «Богемиану» (0:1).

«Дрогеда Юенайтед» расположилась на пятом месте в чемпионате с 25 набранными баллами. На данный момент команда находится в плохой форме. В двух последних турах «Дрогеда» уступила «Богемиану» (0:5) и «Дандолку» (0:1).

Информация для ставок

  • «Шемрок Роверс» не выигрывает дома три поединка подряд
  • «Дрогеда» выиграла три из четырех последних выездных матчей
  • Предыдущая очная встреча команд завершилась победой «Шемрок Роверс» (1:0)
  • «Шемрок Роверс» пропускает дома в восьми из девяти последних матчей

Прогноз

Обе команды предстоящего поединка любят играть в атаку. Вероятно, что, преимуществом будут владеть хозяева поля, но мы ожидаем, что гости тоже обязательно создадут несколько опасных моментов и прервут голевую засуху. Рекомендуем сделать ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.86 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 1.6 на победу хозяев в матче «Флора» — «Нымме Калью».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.92 1.44 1.99 1.88 1.54 2.56
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shlomo
shlomo
вчера в 06:29
Игра на три результата
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