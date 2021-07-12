«Шемрок Роверс» — «Слован» Братислава. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (13.07.2021)

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сегодня, 00:42

13 июля пройдет ответный матч квалификации Лиги чемпионов, в котором сыграют ирландский «Шемрок Роверс» и словацкий «Слован» из Братиславы. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на предстоящую встречу.

Ставки букмекеров

Как и в первой игре, в ответном матче букмекеры считают фаворитом «Слован». Поставить на победу гостей БК Фонбет предлагает по коэффициенту 2.14. Ставки на ничью принимаются с котировкой 3.34, а победа «Шемрок Роверс» оценена в 3.35.

Что касается голов, то здесь симпатии аналитиков БК на стороне низового исхода. Ставки на ТМ(2,5) мячей идут за 1.73, ТБ (2,5) – 2.16.

Форма команд

«Слован» легко разобрался с соперником в первой игре. Забив два безответных гола в ворота «Шемрок Роверс», словацкий клуб де-факто решил вопрос с проходом в следующий этап квалификации Лиги чемпионов (2:0). Помимо этого, коллектив из Братиславы также не реализовал пенальти под занавес встречи.

Отметим, что «Слован» выступает в отборочной кампании ЛЧ на правах победителя чемпионата Словакии прошлого сезона. Чемпионскую гонку команда выиграла у «Стреды», опередив прямого конкурента на шесть очков.

«Шемрок Роверс», являясь действующим победителем чемпионата Ирландии, в текущем сезоне лиги выступает не столь уверенно. На данный момент команда делит позицию лидера со «Слайго Роверс» и «Сент-Патриксом», а в последнем матче первенства ей удалось переиграть дома «Дандолк» (3:1).

Информация для ставок

В 4 из 5 прошлых домашних матчей «Шемрок Роверс» прошла ставка на ТМ(2,5)

«Слован» не пропускал больше одного гола в 6 прошлых официальных поединках во всех турнирах

В 2 из 3 предыдущих официальных матчей «Слована» больше двух голов не забивалось

Прогноз

Добившись преимущества в первой игре, «Слован» может себе позволить сыграть на удержание счета в Ирландии. «Шемрок Роверс» последние матчи плохо провел в атаке, поэтому хозяева вряд ли смогут удивить соперника. Учитывая это, предлагаем рассмотреть ставку на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.73 в букмекерской конторе Фонбет.

Также можно рискнуть и поставить на победу «Приштины» в матче с «Ференцварошем» по внушительному коэффициенту.