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«Данди Юнайтед» — «Хартс». Прогноз на матч чемпионата Шотландии (24.12.2022)

вчера, 17:46
Хартс

Ставки букмекеров

«Хартс» считается минимальным фаворитом этой игры. Ставки в пользу победы гостевой команды букмекерская компания Лига Ставок готова принять по коэффициенту 2.29. Поставить на ничью можно по цене 3.50, а победа «Данди Юнайтед» играется по котировке 2.98.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.073.582.37
1XBET 3.08 3.54 2.22

При этом эксперты отдают предпочтение результативному исходу. Поставить на ТБ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.75, ТМ(2,5) – 1.93.

Форма команд

«Данди Юнайтед» проводит плохой сезон в чемпионате Шотландии. В 16 сыгранных матчах клуб допустил 10 поражений, расположившись в рейтинге на последнем месте. Команда заработала 12 очков в трех победных и трех ничейных противостояниях. После успешной игры против «Килмарнока» (4:0) на своем поле команда уступила в гостях «Абердину» (0:1).

«Хартс» неплохо себя проявляет в шотландской лиге текущего созыва. На счету команды семь побед и три ничейных игры, что суммарно принесло 24 балла и текущее четвертое место в турнирной таблице. Последний матч чемпионата футболисты «Хартса» провели успешно, обыграв на своем поле «Килмарнок» (3:1).

Информация для ставок

  • «Хартс» побеждал в 3 из прошлых 5 матчей на поле «Данди Юнайтед»
  • «Данди Юнайтед» проиграл в 4 из последних 5 поединков против «Хартс»
  • «Хартс» забивал минимум два гола в 5 предыдущих поединках против соперника

Прогноз

Мы считаем, что футболисты «Хартса» воспользуются кризисом «Данди Юнайтед». Предлагаем поставить на нулевую фору гостей по коэффициенту 1.710 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.06 1.82 1.61 2.43
1XBET 2.05 1.82
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 20:36
Хартс думаю в этом матче заберет минимум одно очко
Гость
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