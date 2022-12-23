«Хиберниан» — «Ливингстон». Прогноз на матч чемпионата Шотландии (24.12.2022)

1671807285

вчера, 17:54

Ставки букмекеров

Букмекеры видят «Хиберниан» фаворитом этой встречи. Ставки на победу домашней команды принимаются по коэффициенту 1.85, против котировки 4.40 на победу «Ливингстона». Заключить пари на ничью можно по цене 3.40.

В линии голов букмекерская контора Лига Ставок отдает предпочтение умеренной результативности. Ставки на ТМ(2,5) принимаются по котировке 1.74, ТБ (2,5) – 2.10.

Форма команд

«Хиберниан» оказался в кризисе, опустившись в турнирной таблице на восьмое место. Команда не зарабатывала очки в четырех прошлых турах чемпионата Шотландии, потерпев четыре поражения подряд. Последнюю неудачу футболисты «Хиберниана» допустили в игре с «Рейнджерс» (2:3) на выезде.

«Ливингстон» находится в чемпионской группе, базируясь на шестом месте рейтинга. Последние матчи шотландской лиги клуб провел с переменной успешностью. После ничейного противостояния с «Хартс» (1:1) футболисты «Ливингстона» зафиксировали седьмой проигрыш, уступив на выезде «Селтику» (1:2).

Информация для ставок

«Ливингстон» выиграл в 4 прошлых матчах против «Хиберниана»

«Хиберниан» проиграл в 2 из последних 3 домашних матчей лиги

«Ливингстон» не проигрывал в 4 из 8 гостевых матчей чемпионата

Прогноз

Мы считаем, что букмекеры недооценивают гостей предстоящего матча. Предлагаем поставить на двойной шанс «Ливингстона» по коэффициенту 1.90 в БК Лига Ставок.