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«Хиберниан» — «Ливингстон». Прогноз на матч чемпионата Шотландии (24.12.2022)

вчера, 17:54
Хиберниан

Ставки букмекеров

Букмекеры видят «Хиберниан» фаворитом этой встречи. Ставки на победу домашней команды принимаются по коэффициенту 1.85, против котировки 4.40 на победу «Ливингстона». Заключить пари на ничью можно по цене 3.40.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.893.544.56
1XBET 1.72 3.68 4.90

В линии голов букмекерская контора Лига Ставок отдает предпочтение умеренной результативности. Ставки на ТМ(2,5) принимаются по котировке 1.74, ТБ(2,5) – 2.10.

Форма команд

«Хиберниан» оказался в кризисе, опустившись в турнирной таблице на восьмое место. Команда не зарабатывала очки в четырех прошлых турах чемпионата Шотландии, потерпев четыре поражения подряд. Последнюю неудачу футболисты «Хиберниана» допустили в игре с «Рейнджерс» (2:3) на выезде.

«Ливингстон» находится в чемпионской группе, базируясь на шестом месте рейтинга. Последние матчи шотландской лиги клуб провел с переменной успешностью. После ничейного противостояния с «Хартс» (1:1) футболисты «Ливингстона» зафиксировали седьмой проигрыш, уступив на выезде «Селтику» (1:2).

Информация для ставок

  • «Ливингстон» выиграл в 4 прошлых матчах против «Хиберниана»
  • «Хиберниан» проиграл в 2 из последних 3 домашних матчей лиги
  • «Ливингстон» не проигрывал в 4 из 8 гостевых матчей чемпионата

Прогноз

Мы считаем, что букмекеры недооценивают гостей предстоящего матча. Предлагаем поставить на двойной шанс «Ливингстона» по коэффициенту 1.90 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.39 1.63 1.75 2.17
1XBET 1.89 1.96
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 22:48
Победа или ничья команды гостей в этом матче.
Djebrael
Djebrael
вчера в 18:37
Игра равных команд... возможен ничейный результат
Гость
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