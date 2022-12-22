«Росс Каунти» — «Рейнджерс». Прогноз на матч чемпионата Шотландии (23.12.2022)

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вчера, 12:30

Ставки букмекеров

Букмекеры убеждены в успехе гостей этой игры. Ставки на победу «Рейнджерс» принимаются по коэффициенту 1.30. Заключить пари на ничью можно по цене 5.50, а победа «Росс Каунти» играется по цене 9.20.

Аналитики компании Лига Ставок также считают, что команды проведут результативный поединок. Ставки на ТБ (2,5) гола предлагается разместить по коэффициенту 1.50, ТМ(2,5) – 2.40.

Форма команд

«Росс Каунти» занимает десятое место чемпионата Шотландии. В текущем сезоне команда одержала четыре победы и трижды сыграла вничью, заработав 15 очков. Еще в 10 матчах лиги футболисты «Росс Каунти» проигрывали соперникам. Забито голов – 14, а пропущено в два раза больше – 28.

Отметим, что в двух предыдущих турах футболисты «Росс Каунти» проиграли «Селтику» (1:2) и «Сент-Джонстону» (1:2).

«Рейнджерс» находится на втором месте премьер-лиги с такими результатами: победы – 12, ничейные матчи – 3, поражения – 2. Атака клуба из Глазго организовала в чемпионате 40 голов, а защита допустила 18 результативных ошибок.

Два последних матча чемпионата футболисты «Рейнджерс» провели успешно, победив «Хиберниан» и «Абердин» с одинаковым счетом 3:2.

Информация для ставок

«Рейнджерс» выиграл в 13 из 17 матчей против «Росс Каунти»

«Росс Каунти» проиграл в 3 из последних 5 домашних матчей лиги

«Рейнджерс» забивал минимум три гола в 4 из последних 5 матчей на поле «Росс Каунти»

Прогноз

По нашему мнению, футболисты «Рейнджерс» одержат убедительную победу на поле «Росс Каунти». Предлагаем поставить на фору (-1) гол в пользу гостей по коэффициенту 1.50 в БК Лига Ставок.